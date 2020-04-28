Трамп отказался делиться информацией о состоянии Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что знает, как чувствует себя лидер КНДР, но отказался говорить об этом журналистам.
"Я не могу сказать вам точно. <…> У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего. <…> Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем", — сказал президент США во вторник на пресс-конференции.
Ранее после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай" в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин в понедельник заявил, что, по данным Сеула, Ким Чен Ын жив и здоров. Южнокорейское министерство по делам национального объединения, являющееся профильным органом по межкорейским контактам, также заявило, что не видит подтверждений слухам о проблемах со здоровьем северокорейского лидера.
В понедельник от имени Ким Чен Ына были направлены два сообщения: поздравление президенту ЮАР Сириле Рамафосе и благодарность строителям туристического комплекса "Вонсан-Кальма".
27 апреля, 07:58В Сеуле прокомментировали слухи о здоровье Ким Чен Ына