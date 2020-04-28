Трамп отказался делиться информацией о состоянии Ким Чен Ына

"Я не могу сказать вам точно. <…> У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего. <…> Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем", — сказал президент США во вторник на пресс-конференции.