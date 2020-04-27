В Новгородской области умер третий пациент с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пенсионерка с подтвержденным Пенсионерка с подтвержденным коронавирусом скончалась в инфекционной больнице Великого Новгорода , у нее были хронические заболевания, которые не позволили организму справиться с вирусом, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Ранее сообщалось о двух летальных случаях с подтвержденным коронавирусом в регионе.

"Печальная новость: скончалась 83-летняя жительница Великого Новгорода, с марта месяца находящаяся в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом. К сожалению, сопутствующие хронические заболевания не позволили ее организму справиться с коронавирусом и привели к летальному исходу. Я выражаю соболезнования семье и близким скончавшейся новгородки", - написал Никитин в своем Instagram.

Также глава региона отметил, что за сутки в Новгородской области подтвердились 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

"Наибольшее количество новых случаев – 12, выявлено в Маловишерском районе , семь – в Чудовском, шесть - в Великом Новгороде, два - в Старорусском районе , 3 – в Демянском. По одному случаю в Боровичском, Крестецком и Новгородском районах. Из 65 случаев заболевания в Чудовском и Маловишерском районах - половина завезены из Санкт-Петербурга . Среди них - 22 медика, работающих в северной столице вахтовым методом. Ситуация в этих двух районах продолжает развиваться, потому с коллегами из Роспотребнадзора прорабатываем дополнительные меры по недопущению бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции в этих муниципалитетах", - отметил губернатор Новгородской области.

Согласно данным оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом, в регионе 244 подтвержденных случая заражения, 14 человек уже выздоровели, трое умерли. На самоизоляции находятся 1199 человек, 2068 сняты с наблюдения.