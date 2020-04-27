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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T16:15
https://ria.ru/20200427/1570637772.html
В Новгородской области умер третий пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Новгородской области умер третий пациент с коронавирусом

16:15 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пенсионерка с подтвержденным коронавирусом скончалась в инфекционной больнице Великого Новгорода, у нее были хронические заболевания, которые не позволили организму справиться с вирусом, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Ранее сообщалось о двух летальных случаях с подтвержденным коронавирусом в регионе.
"Печальная новость: скончалась 83-летняя жительница Великого Новгорода, с марта месяца находящаяся в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом. К сожалению, сопутствующие хронические заболевания не позволили ее организму справиться с коронавирусом и привели к летальному исходу. Я выражаю соболезнования семье и близким скончавшейся новгородки", - написал Никитин в своем Instagram.
Также глава региона отметил, что за сутки в Новгородской области подтвердились 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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"Наибольшее количество новых случаев – 12, выявлено в Маловишерском районе, семь – в Чудовском, шесть - в Великом Новгороде, два - в Старорусском районе, 3 – в Демянском. По одному случаю в Боровичском, Крестецком и Новгородском районах. Из 65 случаев заболевания в Чудовском и Маловишерском районах - половина завезены из Санкт-Петербурга. Среди них - 22 медика, работающих в северной столице вахтовым методом. Ситуация в этих двух районах продолжает развиваться, потому с коллегами из Роспотребнадзора прорабатываем дополнительные меры по недопущению бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции в этих муниципалитетах", - отметил губернатор Новгородской области.
Согласно данным оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом, в регионе 244 подтвержденных случая заражения, 14 человек уже выздоровели, трое умерли. На самоизоляции находятся 1199 человек, 2068 сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новгородская областьМаловишерский районАндрей Никитин (политик)Старорусский район
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