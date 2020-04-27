Петербург и Ленинградская область договорились о поездках граждан на дачи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Власти Власти Санкт-Петербурга Ленинградской области договорились о беспрепятственных поездках петербуржцев на дачные и садовые участки в майские праздники при соблюдении определенных условий, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В частности, петербуржцам при себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды.

Отмечается, что жители Петербурга на личном автотранспорте должны следовать до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области. Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Петербурга. На даче необходимо минимизировать контакты с соседями, покидать пределы приусадебного или садового участка можно только в случае необходимости.

На территории Петербурга и Ленинградской области расположены более 3 тысяч садоводств, насчитывающих около 700 тысяч участков, где ежегодно отдыхают около 2,5 миллионов жителей Северной столицы.

К 1 мая должны начать работу 35 амбулаторий, расположенных в садоводствах на территории Ленинградской области. В настоящее время 18 из них уже работают. Для обслуживания необходимо иметь с собой медицинский полис.