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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:36
https://ria.ru/20200427/1570623390.html
Число жертв COVID-19 в Испании за сутки выросло на 331 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Испании за сутки выросло на 331 человека

12:36 27.04.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 27 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние сутки на 331 человека, сообщает министерство здравоохранения.
Общее число жертв с начала эпидемии составило 23 521. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлен 1 831 случай заражения, всего – 209 465.
Число выздоровевших превысило 100 тысяч человек, за минувшие сутки – 2 144.
Таким образом, число активных случаев составляет более 85 тысяч.
За последние 24 часа в Мадриде выявлено лишь 295 новых случаев (всего с начала эпидемии 59 421), в Каталонии - 944 (всего 47 755). Число жертв коронавируса в Мадриде достигло 7 986 (за 24 часа – 64), в Каталонии – 4 699 (за 24 часа – 133).
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Накануне число жертв коронавируса за сутки в Испании составило 288 человек с диагнозом COVID-19, самый низкий показатель более чем за месяц, было выявлено 1 729 новых случаев заражения при помощи тестов ПЦР.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.
С 26 апреля дети до 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно будет делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум – километр от места жительства).
Премьер Педро Санчес заявил, что жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая, если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться.
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На ближайшем заседании совета министров во вторник будет утвержден план постепенного снятия карантина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
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