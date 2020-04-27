Число жертв COVID-19 в Испании за сутки выросло на 331 человека

МАДРИД, 27 апр – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние сутки на 331 человека, сообщает министерство здравоохранения.

Общее число жертв с начала эпидемии составило 23 521. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлен 1 831 случай заражения, всего – 209 465.

Число выздоровевших превысило 100 тысяч человек, за минувшие сутки – 2 144.

Таким образом, число активных случаев составляет более 85 тысяч.

За последние 24 часа в Мадриде выявлено лишь 295 новых случаев (всего с начала эпидемии 59 421), в Каталонии - 944 (всего 47 755). Число жертв коронавируса в Мадриде достигло 7 986 (за 24 часа – 64), в Каталонии – 4 699 (за 24 часа – 133).

Накануне число жертв коронавируса за сутки в Испании составило 288 человек с диагнозом COVID-19, самый низкий показатель более чем за месяц, было выявлено 1 729 новых случаев заражения при помощи тестов ПЦР.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.

С 26 апреля дети до 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно будет делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум – километр от места жительства).

Премьер Педро Санчес заявил, что жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая, если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться.

На ближайшем заседании совета министров во вторник будет утвержден план постепенного снятия карантина.