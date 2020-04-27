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Религия и мировоззрение
2020-04-27T16:08
https://ria.ru/20200427/1570616135.html
Мусульмане Москвы помогают мигрантам из стран СНГ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155738/73/1557387373_0:321:3001:2009_1036x0_80_0_0_9e276a9b2703fb51cdac9830598303c2.jpg
РИА Новости

Мусульмане Москвы помогают мигрантам из стран СНГ

11:09 27.04.2020 (обновлено: 16:08 27.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВерующие перед началом богослужения в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
Верующие перед началом богослужения в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Духовная поддержка и гуманитарная помощь мигрантам станет одной из приоритетных направлений работы исламского сообщества российской столицы, в том числе мусульманского благотворительного фонда "Закят", сообщил РИА Новости глава фонда Рифат Измайлов.
"Приостановка работы из-за эпидемии коронавируса многих предприятий и организаций, в том числе строительного сектора, поставила перед нами вопрос немедленного оказания поддержки мигрантам, их семьям, которые живут в российской столице", ​ - сказал Измайлов.
Он отметил, что на сегодня оказана продовольственная помощь более 500 семьям из СНГ - Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.
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"Это продукты питания, товары повседневного пользования. Кроме того, совместно с Духовным управлением мусульман Москвы оказываем им и духовную помощь, потому что многие из мигрантов находятся в подавленном состоянии, многим нечем платить за жилье", - сказал Измайлов.
По словам директора фонда, мусульмане России оказывали поддержку единоверцам в Сирии, Ливане, Чаде, Бангладеше и других странах.
"Но теперь настало время обратить внимание на выходцев из СНГ, которые живут и трудятся рядом с нами. К сожалению, негативную роль играют ряд публикаций в СМИ о том, что какие-то группировки грабят наших сограждан и приписывают эти деяния мигрантам", - подчеркнул Измайлов.
Глава фонда призвал посольства стран СНГ обратить внимание на возможную гуманитарную работу, адресованную выходцам из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана совместно с исламским сообществом российской столицы.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииНовости - Религия и мировоззрениеСНГМоскваТаджикистанСирияВ мире
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