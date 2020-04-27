Мусульмане Москвы помогают мигрантам из стран СНГ

Верующие перед началом богослужения в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Духовная поддержка и гуманитарная помощь мигрантам станет одной из приоритетных направлений работы исламского сообщества российской столицы, в том числе мусульманского благотворительного фонда "Закят", сообщил РИА Новости глава фонда Рифат Измайлов.

"Приостановка работы из-за эпидемии коронавируса многих предприятий и организаций, в том числе строительного сектора, поставила перед нами вопрос немедленного оказания поддержки мигрантам, их семьям, которые живут в российской столице", ​ - сказал Измайлов.

Он отметил, что на сегодня оказана продовольственная помощь более 500 семьям из СНГ - Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

"Это продукты питания, товары повседневного пользования. Кроме того, совместно с Духовным управлением мусульман Москвы оказываем им и духовную помощь, потому что многие из мигрантов находятся в подавленном состоянии, многим нечем платить за жилье", - сказал Измайлов.

По словам директора фонда, мусульмане России оказывали поддержку единоверцам в Сирии, Ливане, Чаде, Бангладеше и других странах.

"Но теперь настало время обратить внимание на выходцев из СНГ, которые живут и трудятся рядом с нами. К сожалению, негативную роль играют ряд публикаций в СМИ о том, что какие-то группировки грабят наших сограждан и приписывают эти деяния мигрантам", - подчеркнул Измайлов.