Мусульмане Москвы помогают мигрантам из стран СНГ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Духовная поддержка и гуманитарная помощь мигрантам станет одной из приоритетных направлений работы исламского сообщества российской столицы, в том числе мусульманского благотворительного фонда "Закят", сообщил РИА Новости глава фонда Рифат Измайлов.
"Приостановка работы из-за эпидемии коронавируса многих предприятий и организаций, в том числе строительного сектора, поставила перед нами вопрос немедленного оказания поддержки мигрантам, их семьям, которые живут в российской столице", - сказал Измайлов.
Он отметил, что на сегодня оказана продовольственная помощь более 500 семьям из СНГ - Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.
"Это продукты питания, товары повседневного пользования. Кроме того, совместно с Духовным управлением мусульман Москвы оказываем им и духовную помощь, потому что многие из мигрантов находятся в подавленном состоянии, многим нечем платить за жилье", - сказал Измайлов.
По словам директора фонда, мусульмане России оказывали поддержку единоверцам в Сирии, Ливане, Чаде, Бангладеше и других странах.
"Но теперь настало время обратить внимание на выходцев из СНГ, которые живут и трудятся рядом с нами. К сожалению, негативную роль играют ряд публикаций в СМИ о том, что какие-то группировки грабят наших сограждан и приписывают эти деяния мигрантам", - подчеркнул Измайлов.
Глава фонда призвал посольства стран СНГ обратить внимание на возможную гуманитарную работу, адресованную выходцам из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана совместно с исламским сообществом российской столицы.