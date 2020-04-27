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Туризм
2020-04-27T11:09
https://ria.ru/20200427/1570615848.html
Отели Турции откажутся от "шведского стола"
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РИА Новости

Отели Турции откажутся от "шведского стола"

11:09 27.04.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Эгейское море. Туристка на пляже отеля Lujo Bodrum
Бодрум. Эгейское море. Туристка на пляже отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой рассказал, что к концу мая начнут открываться отели, которые получат "сертификаты здоровья", "шведского стола" в них не будет, сообщает АТОР.
Министр уточнил, что гостиницам придется работать только на половину от имеющегося номерного фонда.
"Шведского стола" или любого другого "открытого буфета" не будет: вместо этого постояльцам предложат комплексное меню и сервис "а ля карт".
В ресторанах отелей уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В перспективе подобные протоколы гигиенической безопасности будут распространены на все рестораны, кафе и развлекательные заведения.
Социальное дистанцирование будет обязательным и на пляже: шезлонгов станет меньше. Если позволяет территория, отели могут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьей определенный участок с "лежаками" на пляже или у бассейна.
Сотрудников отелей ждет ежедневный медосмотр, работа в маске и перчатках, а также в специальной защитной одежде.
В обязательном порядке отели с "сертификатами здоровья" должны будут обеспечить круглосуточную работу квалифицированного медицинского персонала.
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"Протоколы здоровья" затронут и авиаперелеты. По словам министра, на борту самолета будет специальная рассадка. Среднее сидение в ряду из трех кресел оставят пустым. Также будет лимитировано количество пассажиров, которые могут находится на яхте или другом транспорте во время морских прогулок.
Как заявил турецкий министр, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то сначала в конце мая откроются отели с "сертификами здоровья" и запустится внутреннее транспортное сообщение, включая авиарейсы.
На втором этапе Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет фиксироваться новых случаев COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ОтелиАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
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