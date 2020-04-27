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2020-04-27T02:59
https://ria.ru/20200427/1570604952.html
Эксперт оценил будущее власти КНДР на фоне слухов о состоянии Ким Чен Ына
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РИА Новости

Эксперт оценил будущее власти КНДР на фоне слухов о состоянии Ким Чен Ына

02:59 27.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Политический режим в КНДР не станет другим в случае смены высшего руководителя, заявил в беседе с НСН руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин на фоне спекуляций о якобы болезни Ким Чен Ына.
После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что глава республики проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
По мнению Жебина, каких-либо радикальных изменений все равно не произойдет, и "придет руководство, которое будет проводить заветы предыдущего лидера".

"Революции не будет, ее никто не ждет. И лучше бы, чтобы ее не было, и для окружающих стран тоже", — считает он.

Эксперт подчеркивает, что сообщения о якобы серьезных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера и его возможной смерти проверят на прочность глав других государств, влияя на их политический вес.

"Учитывая, что информацию о смерти лидера КНДР запустила CNN, которая прохладно относится к Дональду Трампу, это сигнал ему, мол, этого деятеля нет, и все твои усилия пропали даром", — говорит востоковед.

Жебин объяснил появление подобной информации закрытостью страны и дозированной официальной информацией. По его мнению, вероятно, то, что сейчас происходит — преувеличение.
Накануне северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что лидер КНДР направил благодарность строителям туристического комплекса "Вонсан-Кальма", упоминаний о публичных мероприятиях с участием Ким Чен Ына пока нет. Сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране в государственных СМИ Северной Кореи не появлялось с 12 апреля.
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
26 апреля, 11:30
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Северная КореяДональд ТрампКим Чен ЫнРоссийская академия наукКНДРВ мире
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