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2020-04-27T01:42
https://ria.ru/20200427/1570604462.html
СМИ КНДР продолжают писать о работе Ким Чен Ына
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РИА Новости

СМИ КНДР продолжают писать о работе Ким Чен Ына

01:42 27.04.2020
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© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Е Чен
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Е Чен
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Е Чен. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что лидер КНДР направил благодарность строителям туристического комплекса "Вонсан-Кальма", упоминаний о публичных мероприятиях с участием Ким Чен Ына пока нет.
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын направил благодарность рабочим и сотрудникам, которые активно помогали в строительстве туристического комплекса "Вонсан-Кальма", - говорится в статье.
Накануне северокорейские СМИ сообщали об аналогичном поздравлении в адрес участников другой крупной стройки последних лет – центра уезда Самджиён.
Комплекс "Вонсан-Кальма" находится неподалеку от города Вонсан. Некоторые зарубежные СМИ называли резиденцию лидера, также расположенную неподалеку от этого города, как возможное текущее местонахождение Ким Чен Ына.
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После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране в государственных СМИ Северной Кореи не появлялось с 12 апреля. Тогда было опубликовано последнее фото лидера в сообщении об инспекции полка истребительной и штурмовой авиации ВВС и противовоздушных сил на западе КНДР.
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Северная КореяКим Чен ЫнКНДРВонсанВ мире
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