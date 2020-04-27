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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:54
https://ria.ru/20200427/1570604570.html
Профессор РАН озвучил сроки смягчения ограничений из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569716001_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_526424adf9c3bb226a4c74151c63f691.jpg
РИА Новости

Профессор РАН озвучил сроки смягчения ограничений из-за COVID-19

02:08 27.04.2020 (обновлено: 12:54 27.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБаннер в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов. Об этом заявил директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в интервью "Известиям".
По его словам, рост числа заболевших COVID-19 в столице — около восьми процентов в день — еще не позволяет говорить о том, что ситуация под контролем.

"Это означает, что продление ограничительных мер до конца майских праздников абсолютно оправданно", — отметил Лукашев.

Профессор подчеркивает, что реальные послабления можно будет обсуждать, когда прирост упадет до двух-трех процентов в день.
"В реальности, вероятно, у нас будет какое-то промежуточное решение, компромиссное", — спрогнозировал специалист.
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Его мнение поддержал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он заявил, что до середины мая никаких существенных послаблений ограничительных мер делать не стоит. Эксперт считает, что к этому времени ситуация начнет стабилизироваться.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что майские праздники могут серьезно отразиться на самоизоляции, поэтому, возможно, на эти дни меры стоит ужесточить.

"Люди начали успокаиваться, привыкать, и это расслабление может дорого нам стоить. Не надо забывать, что мы еще не достигли пика, на плато не вышли. Кроме того, есть такое понятие, как вторая волна эпидемии", — отметил депутат.

Эксперты в то же время выступают за некоторые послабления.
"Есть запреты не вполне неоправданные — например, запрет на занятия одиночным спортом (пробежки). С точки зрения эпидемиологии одиночные прогулки с детьми не несут риска", — отметил Лукашев.
С ним согласился Тимаков, отметив при этом важность соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.
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