Коронавирус помешал туристу посетить все страны мира без перелетов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Датчанин Торбьёрн "Тор" Педерсен, объездивший весь мир за исключением девяти стран, не совершая ни одного полета, застрял в Гонконге из-за коронавируса, Датчанин Торбьёрн "Тор" Педерсен, объездивший весь мир за исключением девяти стран, не совершая ни одного полета, застрял в Гонконге из-за коронавируса, сообщает CNN.

Путешественник запланировал побывать во всех государствах, не используя самолеты, и с ограниченным бюджетом в 20 долларов в день. За 6,5 лет он практически осуществил задуманное, но из-за пандемии коронавируса был вынужден остаться в Гонконге.

На данный момент, он посетил 194 страны (официально считается, что в мире всего 195 государств, при этом стран – более 250, Педерсен решил объехать 203).

Он отправился в путешествие 10 октября 2013 года и решил, что должен провести не менее 24 часов в каждой стране.

Сначала путешественник ездил по Европе, затем — по Северной и Южной Америкам, Карибскому бассейну, Африке, Средиземному морю, Ближнему Востоку, Восточной Европе, Азии и далее по островам в Тихом океане.

Кроме того, Педерсен планировал посетить миссии Красного Креста и помогать им, что и сделал в 189 странах.

Во время путешествия ему пришлось сталкиваться с различными трудностями и опасностями. Например, на сухопутной границе с Анголой его сначала развернули, потому что он не говорил по-французски. Затем отклоняли его заявление из-за ручки, фотографии.

В Камеруне его остановили трое вооруженных мужчин, размахивали винтовками и угрожали, а потом просто отпустили.

При этом Педерсен говорит, что позитивные воспоминания значительно превосходят плохие. Ему часто приходили на помощь, встречали с теплотой и щедростью.

На Соломоновых островках попутчик пригласил его в свою деревню. На небольшом моторизованном каноэ, они добрались до отдаленного острова, где проживает около 100 человек.

"Здесь нет водопровода, нет электричества, только генератор, — рассказывает Педерсен. — Они ловят рыбу, которую едят каждый день, у них много кокосов. Это удивительное место".

Когда старейшина деревни узнал, что у туриста есть ноутбук, он спросил, могут ли жители посмотреть фильм. Ночью они включили генератор, и около 80 человек собрались вокруг компьютера Педерсена, чтобы увидеть военную драму 1998 года "Тонкая красная линия", действие которой происходит на Соломоновых островах.

Пересекая Северную Атлантику на контейнеровозе путешественник попал в сильный шторм.

"Я думал, что мы утонем. Но когда буря прошла, вода стала похожей на темно-синее масло, так было тихо и гладко. Я никогда не видел такого океана", — вспоминает он.