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Туризм
2020-04-27T13:05
https://ria.ru/20200427/1570536044.html
Звери — в город, люди — в лес. Повлиял ли коронавирус на диких животных
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570624333_0:300:3072:2028_1036x0_80_0_0_69e1d2744964fb94df0a4a27c5533687.jpg
РИА Новости

Звери — в город, люди — в лес. Повлиял ли коронавирус на диких животных

08:00 27.04.2020 (обновлено: 13:05 27.04.2020)
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© AFP 2020 / StringerДикий олень на пустынной улице в портовом городе Тринкомали, Шри-Ланка
Дикий олень на пустынной улице в портовом городе Тринкомали, Шри-Ланка
© AFP 2020 / Stringer
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Светлана Баева. "Еще пару недель изоляции — и будет плотина на Неве", — шутят петербуржцы в соцсетях. Недавно в Северной столице увидели бобра — он деловито пересекал Смольную набережную. В Чили и вовсе комендантский час нарушил молодой самец пумы. В Непале носорог помог людям соблюдать режим самоизоляции, а на популярный и обычно многолюдный курортный Пхукет вернулись редкие черепахи. О диких животных на улицах опустевших городов и людях, ушедших в леса, — в материале РИА Новости.

Не коронавирус, а нечто большее

"Это не коронавирус, которым вы можете заразиться в поездке, это нечто большее. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", — написал в комментарии к видео с гуляющим по улице львом сотрудник индийской лесной службы Сюзанта Нанда.
Хищник попал в объектив камеры в одном из населенных пунктов штата Гуджарат.
В столице Чили Сантьяго еще в марте комендантский час нарушил молодой голодный самец пумы. Животное поймали специальные службы и осмотрели ветврачи. Здоров.
В Непале носорог вышел в город из национального парка Читван, разогнал тех, кто не соблюдает самоизоляцию, и спокойно вернулся на свою территорию.
"Этот носорог взял дело в свои руки, — прокомментировал Парвин Касван, выложивший видео. — Пошел на осмотр". Он отметил, что эти опасные животные порой выходят из леса и без карантина.
В России горожане также замечают необычных соседей. Например, в Санкт-Петербурге не возле лесопарка, а на Смольной набережной сняли на видео бобра. Он двигался в сторону Невы.
В Израиле в городах наблюдали шакалов. Во многих странах местные жители делились видео — то кабаны на улице, то лоси, то олени, то лани.
В Сочи пугливые косули прогуливаются вблизи опустевших турбаз и туристических троп. Одна даже не испугалась госинспекторов Кавказского заповедника. "Встречу можно назвать уникальной — эти животные крайне редко выбегают так близко к тропе, где ходят люди", — пояснили эксперты.
Пляжи без туристов тоже не пустуют. Например, на Пхукет вернулись редкие кожистые черепахи — самые крупные из ныне живущих. Раньше толпы отдыхающих мешали им делать кладки яиц на побережье острова. А сейчас — пожалуйста, никто не потревожит.
Правда, захват человеческой территории животными породил и немало фейков. Например, сенсация — "дельфины в Венеции" и соответствующее видео — подделка. На самом деле эта съемка из Сардинии.

Нет человека — нет проблемы

"Человек и его деятельность — главный раздражающий фактор для диких животных. В данном контексте верно утверждение: "Нет человека — нет проблемы", — говорит эколог, координатор Межрегиональной общественной организации "Природоохранный союз" Екатерина Ирхина. — На фоне всеобщей самоизоляции подобные инциденты будут происходить чаще и чаще".

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Правда, есть еще сезонность. Например, зимой диких обитателей лесов толкает в города голод. Весной и осенью мигрируют лоси: они направляются в поисках сочных кормов в сторону водоемов, а потом уходят обратно, в чащу. Кстати, именно в это время увеличивается число ДТП с их участием.
В Москве встречи с дикими животными не такая уж редкость. Максим Богомолов из дружины охраны природы биофака МГУ уточняет, что из-за масштабного строительства зверям приходится покидать насиженные места. Но попасть в столицу им сложно из-за оживленного движения на МКАД.

"Однако во время карантина автомобильный трафик резко сократился, и преодолеть это препятствие гораздо легче, — поясняет Максим. — Появлению лесных обитателей в Москве способствует и меньшая вероятность встретиться с людьми".

По его словам, чаще всего в столице видят лисиц и лосей, так как их в окрестных лесах много и к людям они относительно терпимы.
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Дикие животные руководствуются в первую очередь своими сенсорными способностями, напоминает Екатерина Ирхина. "Если они услышат, увидят или каким-либо способом почувствуют угрозу, они не пойдут в город, — говорит эксперт. — Так что окончание самоизоляции вернет все и всех на свои места".

Люди идут в леса

Ситуация в подмосковных лесах тоже изменилась. "Мало того что прохожие меньше беспокоят зверей и птиц, так еще и отменили весеннюю охоту, — отмечает Максим. — Поэтому есть надежда на восстановление звериного и крылатого населения области".
А вот в регионах, по словам экологов, охотники, наоборот, активизировались. "Воспользовавшись длинными выходными, они отправляются в леса или идут в горы, некоторые — с преступными намерениями", — указывают в пресс-службе WWF России.
Если в городах закупали гречку и туалетную бумагу, то на природе участились случаи браконьерства.

"Люди предпочитают надеяться на себя и чувствовать себя автономно, готовят запасы мяса, рыбы и дров "на крайний случай", — объясняет Дмитрий Горшков, директор программ WWF России по сохранению биоразнообразия.

Например, в Приморье Охотнадзор с 16 по 30 марта составил 31 протокол об административном правонарушении, а с 31 марта до 6 апреля — уже 144.
На днях стало известно, что в Тюменской области браконьеры убили лося и беременную лосиху. Весной там запрещена всякая охота на копытных животных, ну а добыча самок, по словам госохотдепартамента региона, в этот период и вовсе кощунство.
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