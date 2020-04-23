На Пхукет впервые за 20 лет вернулись группы редких кожистых черепах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На популярных туристических пляжах Таиланда впервые за 20 лет появились большие группы редких кожистых черепах, . На популярных туристических пляжах Таиланда впервые за 20 лет появились большие группы редких кожистых черепах, сообщает The Sun.

Из-за коронавируса туристы покинули курорты. И экологи обнаружили, что животные, которых в последние годы становится все меньше, делают на пляжах Пхукета самые большие гнезда за последние десятилетия.

По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, в прошлом году не было такого количества отложенных яиц, потому что у черепах был высокий риск быть убитыми рыболовными снастями.

Этот вид земноводных — крупнейшие в мире морские черепахи, они под угрозой исчезновения в Таиланде. Животные откладывают яйца в темных и тихих районах, они не могут это делать на переполненных туристами пляжах.