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2020-04-24T10:53
https://ria.ru/20200424/1570503499.html
ЕР приостановила членство экс-депутата из Тюмени из-за данных о vip-охоте
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РИА Новости

ЕР приостановила членство экс-депутата из Тюмени из-за данных о vip-охоте

10:53 24.04.2020
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© Depositphotos / RodimovPavelОхотники в лесу
Охотники в лесу
© Depositphotos / RodimovPavel
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Тюменское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии бывшего депутата гордумы Николая Романова после публикации в СМИ сообщений о его участии в vip-охоте для чиновников, сообщается на сайте реготделения ЕР.
Ранее госохотдепартамент Тюменской области сообщил, что браконьеры убили лося и беременную лосиху. Ведомство подчеркнуло, что в весенний период в регионе запрещена всякая охота на копытных животных, а "добыча самок в этот период является кощунством". Ведомство не называет имен браконьеров, но, по данным Telegram-каналов, полицейские поймали бывшего охотинспектора. Сообщалось, что идентифицировали и еще одного возможного участника этих событий - бывшего замглавы городской администрации и депутата гордумы. Это была vip-охота для действующих и бывших чиновников, отмечалось в Telegram-каналах.
"Как сообщил секретарь тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, на заседании президиума приостановлено членство в партии Романова Николая Владимировича на основании публикаций в СМИ о незаконной охоте до выяснения обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении партии.
По данному факту ведется расследование. Нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, а также возмещение причиненного ущерба.
Николай Романов занимал пост заместителя председателя Тюменской городской Думы с 2013 по 2018 годы.
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Единая РоссияТюменская областьПроисшествия
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