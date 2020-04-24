ЕР приостановила членство экс-депутата из Тюмени из-за данных о vip-охоте

"Как сообщил секретарь тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, на заседании президиума приостановлено членство в партии Романова Николая Владимировича на основании публикаций в СМИ о незаконной охоте до выяснения обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении партии.