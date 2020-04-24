ЕР приостановила членство экс-депутата из Тюмени из-за данных о vip-охоте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Тюменское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии бывшего депутата гордумы Николая Романова после публикации в СМИ сообщений о его участии в vip-охоте для чиновников, сообщается на сайте реготделения ЕР.
Ранее госохотдепартамент Тюменской области сообщил, что браконьеры убили лося и беременную лосиху. Ведомство подчеркнуло, что в весенний период в регионе запрещена всякая охота на копытных животных, а "добыча самок в этот период является кощунством". Ведомство не называет имен браконьеров, но, по данным Telegram-каналов, полицейские поймали бывшего охотинспектора. Сообщалось, что идентифицировали и еще одного возможного участника этих событий - бывшего замглавы городской администрации и депутата гордумы. Это была vip-охота для действующих и бывших чиновников, отмечалось в Telegram-каналах.
"Как сообщил секретарь тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, на заседании президиума приостановлено членство в партии Романова Николая Владимировича на основании публикаций в СМИ о незаконной охоте до выяснения обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении партии.
По данному факту ведется расследование. Нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, а также возмещение причиненного ущерба.
Николай Романов занимал пост заместителя председателя Тюменской городской Думы с 2013 по 2018 годы.