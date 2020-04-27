В топе: как составляют хит-парады и что в них изменилось за 85 лет

Билли Эйлиш и Финнеас О'Коннелл на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Chris Pizzello Билли Эйлиш и Финнеас О'Коннелл на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В апреле 1935 года на радио впервые появился хит-парад. Идея составлять регулярные рейтинги лучшей музыки была простой и гениальной, однако до СССР добралась лишь спустя сорок с лишним лет. О том, насколько можно доверять этим спискам, какая песня возглавила первый советский чарт и как по этому жанру ударили стриминговые сервисы, — в материале РИА Новости.

Без интриги и без Фрэнка

В первом музыкальном хит-параде не было самого главного — интриги: пятнадцать песен проигрывали в случайном порядке.

Популярное шоу, которое шло вечером по субботам на американской радиостанции NBC, сначала называлось The Lucky Strike Hit Parade — генеральным спонсором выступала табачная компания. Позже сократили просто до "хит-парада".

В первом выпуске лидировала песня "Soon" Бинга Кросби. Как уверяли организаторы, их музыкальный рейтинг получался абсолютно объективным, потому что учитывал сразу несколько критериев: заявки радиослушателей, отчеты о продажах от продавцов пластинок, данные мюзик-холлов и музыкальных автоматов. Однако конкретные цифры на шоу никогда не раскрывали.

Песни в студии исполнял симфонический оркестр (так что это было, по современным меркам, довольно редкое удовольствие), а также постоянные вокалисты, которых не называли. Им платили по 100 долларов.

© AP Photo Американский певец и актер Фрэнк Синатра © AP Photo Американский певец и актер Фрэнк Синатра

Кстати, в 1943 году одним из штатных исполнителей шоу стал Фрэнк Синатра, но через несколько лет его уволили. Одной из причин было то, что он, забыв слова главной песни чарта "Don't Fence Me In", заменил их бормотанием.

Рождение "золотого стандарта"

В 1936 году к радио NBC присоединился журнал Billboard. С 1940-го он регулярно публикует "музыкальные чарты" — в английском прижилось именно такое название рейтингов лучшей музыки.

До сих пор мнение Billboard считается "золотым стандартом". В 1991 году в издании стали пользоваться электронной системой мониторинга. Тогда неожиданно выяснилось, что по факту вкусы публики меняются намного быстрее, чем докладывали журналу музыкальные магазины и диджеи.

Основных хит-парадов у журнала два: чарт с двумя сотнями самых продаваемых пластинок, а также Hot 100 с лучшими треками.

Ротару в топе

До Советского Союза все это докатилось только во второй половине 1970-х. Сергей Сычев в книге "Хит-парады в СССР" указывает, что первым музыкальные итоги подвел журнал "Клуб и художественная самодеятельность".

Популярность пришла, когда в 1977 году в газете "Московский комсомолец" журналист Юрий Филинов предложил читателям выбрать из новых отечественных песен десятку лучших. Результаты опубликовали в музыкальной рубрике "Звуковая дорожка МК".

Возглавил первый советский чарт шлягер "Родина моя" в исполнении Софии Ротару.

Серебро досталось хиту "Из вагантов", или "Песенке студента", Игоря Иванова. На почетном третьем месте — "Соловьиная роща" Льва Лещенко.

Чтобы определить победителей, Филинову пришлось разобрать несколько мешков с письмами. Открыто считать, кто сколько заработал и продал, в Советском Союзе было не принято.

"Никто не слушал, но все о ней говорят"

Позже составлять хит-парады стали, ориентируясь на информацию по скачиваниям, прослушиваниям, а также на данные интернет-голосования и продвинутых систем мониторинга.

Однако обвинений в подтасовках по-прежнему много. Издание VIce несколько лет назад ехидно прошлось по рейтингам лучших альбомов года.

"С последней строчки по 43-ю: альбомы, про которые вы никогда не слышали. С 42-й по 41-ю — то, что вообще не захотите слушать <…>, 29-е место: заслуженная группа, к которой давно прикипела вся редакция, забыв, что львиная доля читателей младше минимум лет на десять и "золотой век" этих ветеранов пропустила. Третья строчка: любимая группа главного редактора, за которую проголосовали большинство сотрудников, чтобы подлизаться. Второе место: альбом, который никто не слушал, но все говорят, что он классный".

Сам себе эксперт

Хит-парады открыли миру множество исполнителей, и долгое время попадание на вершину чарта считалось для музыкантов основным показателем успеха. Однако с появлением стриминговых сервисов, которые поощряют прослушивание одних и тех же знакомых треков, а не поиск новой музыки, многие заговорили о кризисе жанра, отмечают в Washington Post.

Музыкальный журналист и автор телеграм-канала " Чушь в массы!" Кристина Сарханянц полагает, что крупнейшие стриминги обвинять нельзя: наоборот, "они превратились в своего рода социальные экосистемы".

Так, у себя на странице в Spotify артист может разместить даты ближайших концертов со ссылками на билеты или свой сайт, а пользователи — фолловить исполнителей, составлять свои плейлисты и выкладывать их. Сервисы хранят статистику и регулярно, как правило в конце года, предлагают слушателю его собственный хит-парад, которым легко поделиться с друзьями.

Однако чарты ценят прежде всего за мнение профессионалов, считает Андрей Дроздов, программный директор "Нового радио". "Хит-парады изменяются вместе с технологиями, но никуда не пропадают. Их уникальное предложение и основная фишка для слушателя — экспертная оценка, которой доверяют. А чарты — ее квинтэссенция", — уверен он.

"Если говорить о музыкальных телеканалах, то здесь чарты как жанр очень востребованны. Это не просто цифры: мнение редакции обязательно добавляется к ним — с учетом формата и целевой аудитории", — отмечает Яна Тихомирова, главный музыкальный редактор MTV Russia.

Средняя температура

К современным рейтингам лучшей музыки от авторитетных составителей остается много вопросов. Например, по скачиваниям и прослушиваниям в Сети Эд Ширан бьет рекорды на стриминговых сервисах, а композиция рэпера "Lil Nas X" — главный долгожитель Billboard Hot 100. Но можно ли сказать, что они популярнее, чем "Битлз" в 60-е или Майкл Джексон в 80-е?

Ведь раньше не было возможности вести точную статистику, да и пластинки и кассеты часто одалживали друг у друга.

Чарт-топпером, или композицией номер один, по-прежнему способна стать песня-однодневка. Особенно если это еженедельный хит-парад, который оценивает очень короткий промежуток времени.

"Современные чарты скорее дают общее поверхностное представление о том, как обстоят дела в индустрии, кто какие жанры представляет, какую музыку какая аудитория слушает и так далее, — такая средняя температура", — говорит Кристина Сарханянц.