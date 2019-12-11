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Культура
2019-12-11T15:32+0300
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Эд Ширан стал артистом десятилетия в Великобритании
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РИА Новости

Эд Ширан стал артистом десятилетия в Великобритании

15:32 11.12.2019
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© AP Photo / Invision / Joel C RyanЭд Ширан
Эд Ширан
© AP Photo / Invision / Joel C Ryan
Эд Ширан . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Эд Ширан стал артистом десятилетия в Великобритании по версии Official Charts, говорится в сообщении на сайте организации.
Британский музыкант установил рекорд песен, занимавших первое место в чарте синглов и альбомов в период с 2010 по 2019 год – таких хитов у него было 12. Кроме того, его песни провели самое большое количество недель на первом месте – 79 недель.
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"Спасибо всем, кто поддерживал меня последние 10 лет. Особенно моим чудесным фанатам. Так держать и в следующем десятилетии", - сказал Ширан.
Хит Ширана Shape Of You был признан песней десятилетия. Он продержался 14 недель на первом месте чарта в 2017 году. Еще две его песни – Thinking Out Loud и Perfect – также вошли в пятерку лучших. В марте 2017 года Ширан вновь "разорвал чарт", когда 16 песен из его альбома Divide одновременно вошли в Топ-20. А три его альбома вошли в сотню лучших альбомов десятилетия.
Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в британском чарте, а последний, вышедший в 2017 году, также возглавил американский чарт. На данный момент продано более 15,5 миллионов копий альбома, включающего в себя синглы Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect.
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В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской Империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом Грэмми, получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие.
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КультураЭд ШиранКультураВеликобритания
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