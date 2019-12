Эд Ширан стал артистом десятилетия в Великобритании

Хит Ширана Shape Of You был признан песней десятилетия. Он продержался 14 недель на первом месте чарта в 2017 году. Еще две его песни – Thinking Out Loud и Perfect – также вошли в пятерку лучших. В марте 2017 года Ширан вновь "разорвал чарт", когда 16 песен из его альбома Divide одновременно вошли в Топ-20. А три его альбома вошли в сотню лучших альбомов десятилетия.

Эд Ширан - один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в британском чарте, а последний, вышедший в 2017 году, также возглавил американский чарт. На данный момент продано более 15,5 миллионов копий альбома, включающего в себя синглы Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect.