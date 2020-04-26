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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T00:06
https://ria.ru/20200426/1570600998.html
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570919_0:0:2797:1573_1036x0_80_0_0_9dcf42f7d6906529ec86640bca80d19e.jpg
РИА Новости

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

21:14 26.04.2020 (обновлено: 00:06 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В петербургской Мариинской больнице около 50 сотрудников заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
"Часть из них находится в стационаре, часть — проходит лечение на дому", — сказала собеседница агентства.
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Сейчас больных COVID-19 в Петербурге принимают девять медицинских учреждений, общее число коек превышает четыре тысячи. Со вторника под лечение заразившихся коронавирусом также перепрофилируют еще пять стационаров: Мариинскую больницу, Городскую больницу № 38 имени Cемашко, ГБ № 15, а также роддом № 16 и Детскую ГБ святой Ольги.

Система перегружена

В пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению ранее призвали жителей города соблюдать режим самоизоляции.
"Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19. Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная. Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию", — говорилось в сообщении.
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При этом в комитете подчеркнули, что для оказания качественной медицинской помощи всем пациентам с COVID-19 нужно время для создания дополнительных мест для размещения зараженных.
По последним данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 2458 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 368 человек, 17 скончались.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения на фоне распространения коронавирусной инфекции объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.
В России число зараженных превысило 80 тысяч человек. Выздоровели 6 767 пациентов, 747 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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