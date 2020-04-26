В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В петербургской Мариинской больнице около 50 сотрудников заразились В петербургской Мариинской больнице около 50 сотрудников заразились коронавирусом , сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

"Часть из них находится в стационаре, часть — проходит лечение на дому", — сказала собеседница агентства.

Сейчас больных COVID-19 в Петербурге принимают девять медицинских учреждений, общее число коек превышает четыре тысячи. Со вторника под лечение заразившихся коронавирусом также перепрофилируют еще пять стационаров: Мариинскую больницу, Городскую больницу № 38 имени Cемашко, ГБ № 15, а также роддом № 16 и Детскую ГБ святой Ольги.

Система перегружена

В пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению ранее призвали жителей города соблюдать режим самоизоляции.

"Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19. Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная. Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию", — говорилось в сообщении.

При этом в комитете подчеркнули, что для оказания качественной медицинской помощи всем пациентам с COVID-19 нужно время для создания дополнительных мест для размещения зараженных.

По последним данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 2458 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 368 человек, 17 скончались.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения на фоне распространения коронавирусной инфекции объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.

России число зараженных превысило 80 тысяч человек. Выздоровели 6 767 пациентов, 747 человек умерли.