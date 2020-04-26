В Совфеде смерть журналиста Кьезы назвали потерей европейского масштаба

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кончина итальянского журналиста Джульетто Кьезы является потерей европейского масштаба, поскольку он один из немногих мог здраво оценивать Россию, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Кьеза скончался в возрасте 79 лет в воскресенье, сообщил РИА Новости его друг, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато.
"Это огромная потеря европейского масштаба. Ясного, здравого, трезвого взгляда Кьезы на Россию и, в частности, Крым лишилась не только наша страна, но и Европа, да и весь мир в целом", - сказал Цеков.
"Его будет очень не хватать всем", - добавил он.
26 апреля, 18:16Хорошая жизнь Джульетто Кьезы