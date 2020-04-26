В Петербурге около 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Порядка 50 медработников Мариинской больницы в Порядка 50 медработников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом , сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.

"Да, порядка 50 медработников больницы. Часть из них находится в стационаре, часть – проходит лечение на дому", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о случаях заражения в медучреждении.

Ранее сообщалось, что сейчас пациентов с COVID-19 в Петербурге принимают девять медицинских учреждений, где развернуты 4013 коек, а к 28 апреля под прием больных с новой коронавирусной инфекцией будут перепрофилированы еще пять стационаров - Мариинская больница, Городская больница №38 имени Cемашко, Городская больница №15, а также Роддом №16 и Детская городская больница святой Ольги.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 3077 случаев заражения COVID-19. Умерли 27 человек. Выздоровели 489 человек.