Беглов выразил соболезнования близким умершего врача с коронавирусом

Заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филиппов скончался в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина. Ранее у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая привела к развитию пневмонии. Филиппов работал в Александровской больнице с августа 2016 года, имел нагрудный знак "Отличник здравоохранения".

"Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей. Алексей Иванович был талантливым врачом. Работая в Александровской больнице, он выполнял сложнейшие нейрохирургические операции. Многим помог вернуть здоровье. Его очень ценили и уважали коллеги. Он пользовался большим уважением в медицинском сообществе", - сказал Беглов, которого цитирует пресс-служба.

Родные Филиппова получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника. По словам Беглова, город также будет помогать семьям скончавшихся медиков, принимавших участие в лечении больных с COVID 19, выделяя средства на организацию похорон.

В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.