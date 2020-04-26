Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T16:59
https://ria.ru/20200426/1570595981.html
Беглов выразил соболезнования близким умершего врача с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/50/1552555048_0:0:3019:1699_1036x0_80_0_0_c97ad703af156769f32fee134c1c0316.jpg
РИА Новости

Беглов выразил соболезнования близким умершего врача с коронавирусом

16:59 26.04.2020
768
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам скончавшегося врача-нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова, у которого был подтвержден COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Петербурге.
Реанимационное отделение
26 апреля, 13:51Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
Заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филиппов скончался в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина. Ранее у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая привела к развитию пневмонии. Филиппов работал в Александровской больнице с августа 2016 года, имел нагрудный знак "Отличник здравоохранения".
Губернатор​ Петербурга​ выразил соболезнования его родным, близким и коллегам.
"Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей. Алексей Иванович был талантливым врачом. Работая в Александровской больнице, он выполнял сложнейшие нейрохирургические операции. Многим помог вернуть здоровье. Его очень ценили и уважали коллеги. Он пользовался большим уважением в медицинском сообществе", - сказал Беглов, которого цитирует пресс-служба.
Родные Филиппова получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника. По словам Беглова, город также будет помогать семьям скончавшихся медиков, принимавших участие в лечении больных с COVID 19, выделяя средства на организацию похорон.
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0101110
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Голикова: регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Лента новостейМолния