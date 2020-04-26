В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"Да, скончался врач Александровской больницы", - сказали в комитете.
По данным СМИ, скончался нейрохирург Александровской больницы Алексей Филиппов с более чем 20-летним стажем работы. У него был выявлен COVID-19.
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.