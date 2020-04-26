В Казахстане смерть пожилой женщины не учтут в статистике по COVID-19

"Смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжелых заболеваний являлись сопутствующими. В этой связи комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на коронавирусную инфекцию при управлении общественного здравоохранения Алма-Аты принято решение не относить данный случай к летальным по причине коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении министерства.