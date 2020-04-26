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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T16:23
https://ria.ru/20200426/1570595135.html
В Казахстане смерть пожилой женщины не учтут в статистике по COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569182658_0:164:3057:1884_1036x0_80_0_0_ed6a2558783f6bbfd16c5e7cf3fa8316.jpg
РИА Новости

В Казахстане смерть пожилой женщины не учтут в статистике по COVID-19

16:22 26.04.2020 (обновлено: 16:23 26.04.2020)
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© Sputnik / Тимур БатыршинСитуация в Казахстане в связи COVID-19
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19
© Sputnik / Тимур Батыршин
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 26 апр - РИА Новости. Смерть пациентки с коронавирусом, которой было 97 лет, не будут учитывать в Казахстане в статистике смертей от COVID-19, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.
Ранее в воскресенье оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП сообщил, что в Алма-Ате зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, число смертей, таким образом, увеличилось до 26. По данным управления общественного здравоохранения Алма-Аты, коронавирусная инфекция была подтверждена у 97-летней пациентки, но смерть наступила от основных заболеваний, среди которых были нарушение мозгового кровообращения, левосторонняя гемиплегия, левосторонняя пневмония и ряд других.
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"Смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжелых заболеваний являлись сопутствующими. В этой связи комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на коронавирусную инфекцию при управлении общественного здравоохранения Алма-Аты принято решение не относить данный случай к летальным по причине коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в стране зафиксированы 25 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,6 тысячи случаев коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алма-АтаКазахстанВ мире
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