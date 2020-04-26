В Казахстане умерла 97-летняя женщина с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 26 апр - РИА Новости. Пациентка, которой было 97 лет, скончалась от Пациентка, которой было 97 лет, скончалась от коронавируса Казахстане , общее число погибших увеличилось до 26 человек, сообщил оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

"В Алма-Ате зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Это пациент 1923 года рождения. Всего в Казахстане от COVID-19 скончалось 26 человек", - говорится в сообщении штаба.

По данным управления общественного здравоохранения Алма-Аты, коронавирусная инфекция была подтверждена у 97-летней пациентки 25 апреля. "Смерть наступила от основных заболеваний, такие как острое нарушение мозгового кровообращения, левосторонняя гемиплегия, хроническая ишемическая болезнь сердца, ишемическая кардиомиопатия, желудочковая экстрасистолия, дизартрия, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, левосторонняя пневмония", - сообщили в управлении.

"Состояние оценивалось как крайне тяжелое… Пациентка находилась на лечении от основных заболеваний в провизорном стационаре, так как являлась контактной", - уточнятся в сообщении.

В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,6 тысячи случаев коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.