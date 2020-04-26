Косачев назвал журналиста Кьезу человеком удивительной силы духа

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Итальянский журналист Джульетто Кьеза был человеком удивительной силы духа, образцовой порядочности и высочайшего профессионализма, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.
"Это был человек удивительной силы духа, образцовой порядочности и высочайшего профессионализма. На протяжении многих десятилетий он отстаивал свои убеждения, не уступая напору толпы и натиску властей. Сохраняя совесть в себе и возвращая ее, по мере возможностей, окружающим. Нам будет Вас не хватать, Джульетто. Вечная память и спасибо Вам", - написал Косачев на своей странице Facebook.
Как сообщил Эннио Бордато, у Кьезы ранее была операция, но начались осложнения, возможно, связанные с коронавирусом. Позднее он уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы, журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной его смерти стал инфаркт. По словам Эннио Бордато, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
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Кьеза свыше 20 лет проработал в Москве собкором итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году был избран депутатом Европарламента, работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".