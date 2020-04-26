Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев , заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне

По его словам, он и его коллеги опираются только на официальные сведения.

Слухи

Информация о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына появилась в начале апреля. По данным южнокорейского издания Daily NK, 12 апреля в специализированную клинику для высшего руководства прибыли лучшие хирурги страны. В течение нескольких дней северокорейскому лидеру проводились некоторые процедуры, и уже 19 апреля большую часть медиков отпустили домой.

По сведениям источника издания, после этого Ким Чен Ын находился на своей даче в ста километрах от Пхеньяна. При этом военных, которые в обычное время охраняют этот объект, заменили на членов личной гвардии и сотрудников первого управления охраны.

В свою очередь, японский еженедельник "Сюкан Гэндай" со ссылкой на источник в китайских медицинских кругах сообщил, что у Ким Чен Ына был сердечный приступ. Плохо ему стало во время поездки по стране.

"Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона внезапно схватился за сердце и упал", — говорится в материале.

В определенный момент северокорейская сторона решила попросить помощи у китайских медиков, пишет автор, но от этой идеи отказались, поскольку посчитали, что пациент может умереть без срочной операции.

В итоге стент в сердце Ким Чен Ына устанавливали местные медики, утверждает издание.

Автор добавляет, что обычно процедура занимает около минуты, однако у хирурга на установку ушло восемь минут. После этого, по его словам, Ким Чен Ын "погрузился в вегетативное состояние".

"Проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах (как Ким Чен Ын. — Прим. ред.) у него не было", — говорится в статье.

Позднее Гонконгская радиовещательная сеть со ссылкой на "очень солидные источники" заявила о смерти северокорейского лидера.

В свою очередь, агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы КНДР не соответствуют действительности.

"Отсюда и внимание"

Эксперты и политики не верят в то, что у Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем, не говоря уже о его смерти.

Так, известный специалист по Корее Георгий Булычев сомневается, что китайские и японские журналисты относятся к числу людей, владеющих достоверной информацией о ситуации в стране.

"Вроде бы ясно, что Ким Чен Ын после 12 апреля перенес какую-то процедуру. Судя по ситуации в стране и по уровню информационного обеспечения, ничего особенного сложного, страшного не происходит", — сказал эксперт РИА Новости, добавив, что слухи сильно преувеличены.

Когда северокорейского лидера видели в последний раз

Ким Чен Ын 11 апреля проводил заседание Полютбюро ЦК Трудовой партии Кореи, а 12 апреля в Пхеньяне заметили вертолет и передвижение машин, обычно перевозящих первое лицо.

Как отметило агентство Ренхап, тот факт, что заседание состоялось в субботу, подразумевает, что сессию Верховного народного собрания (ВНС) КНДР , которая должна была пройти в пятницу, перенесли по неизвестным причинам.

Государственное радио КНДР, по сведениям южнокорейских СМИ, 26 апреля сообщило об активной деятельности Ким Чен Ына.