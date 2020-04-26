Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне.
По его словам, он и его коллеги опираются только на официальные сведения.
Слухи
Информация о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына появилась в начале апреля. По данным южнокорейского издания Daily NK, 12 апреля в специализированную клинику для высшего руководства прибыли лучшие хирурги страны. В течение нескольких дней северокорейскому лидеру проводились некоторые процедуры, и уже 19 апреля большую часть медиков отпустили домой.
По сведениям источника издания, после этого Ким Чен Ын находился на своей даче в ста километрах от Пхеньяна. При этом военных, которые в обычное время охраняют этот объект, заменили на членов личной гвардии и сотрудников первого управления охраны.
В свою очередь, японский еженедельник "Сюкан Гэндай" со ссылкой на источник в китайских медицинских кругах сообщил, что у Ким Чен Ына был сердечный приступ. Плохо ему стало во время поездки по стране.
"Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра региона внезапно схватился за сердце и упал", — говорится в материале.
В определенный момент северокорейская сторона решила попросить помощи у китайских медиков, пишет автор, но от этой идеи отказались, поскольку посчитали, что пациент может умереть без срочной операции.
В итоге стент в сердце Ким Чен Ына устанавливали местные медики, утверждает издание.
Автор добавляет, что обычно процедура занимает около минуты, однако у хирурга на установку ушло восемь минут. После этого, по его словам, Ким Чен Ын "погрузился в вегетативное состояние".
"Проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах (как Ким Чен Ын. — Прим. ред.) у него не было", — говорится в статье.
26 апреля, 00:20СМИ: у оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
Позднее Гонконгская радиовещательная сеть со ссылкой на "очень солидные источники" заявила о смерти северокорейского лидера.
В свою очередь, агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы КНДР не соответствуют действительности.
"Отсюда и внимание"
Эксперты и политики не верят в то, что у Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем, не говоря уже о его смерти.
Так, известный специалист по Корее Георгий Булычев сомневается, что китайские и японские журналисты относятся к числу людей, владеющих достоверной информацией о ситуации в стране.
"Вроде бы ясно, что Ким Чен Ын после 12 апреля перенес какую-то процедуру. Судя по ситуации в стране и по уровню информационного обеспечения, ничего особенного сложного, страшного не происходит", — сказал эксперт РИА Новости, добавив, что слухи сильно преувеличены.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в Twitter циркулирующие слухи, напомнил о том, что к Ким Чен Ыну всегда приковано повышенное внимание, поскольку его видят "своего рода гарантом стабильности в Северной Корее.
Когда северокорейского лидера видели в последний раз
Ким Чен Ын 11 апреля проводил заседание Полютбюро ЦК Трудовой партии Кореи, а 12 апреля в Пхеньяне заметили вертолет и передвижение машин, обычно перевозящих первое лицо.
Как отметило агентство Ренхап, тот факт, что заседание состоялось в субботу, подразумевает, что сессию Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, которая должна была пройти в пятницу, перенесли по неизвестным причинам.
Государственное радио КНДР, по сведениям южнокорейских СМИ, 26 апреля сообщило об активной деятельности Ким Чен Ына.
В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме он ее передал, не уточняется.
26 апреля, 14:28Зюганов отказался комментировать состояние здоровья Ким Чен Ына