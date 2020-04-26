В Перу усилят меры по защите полиции от коронавируса

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новый министр внутренних дел Перу Гастон Родригес заявил, что намерен усилить меры по охране здоровья сотрудников правоохранительных органов после того, как 17 полицейских скончались от COVID-19, сообщает местное новостное агентство Andina.
Ранее сообщалось, что более тысячи полицейских в Перу заразились новым типом коронавируса. Вскоре после появления данной информации президент страны Мартин Вискарра отправил в отставку министра внутренних дел Карлоса Морана. В тот же день новый глава МВД Гастон Родригес Лимо, ранее руководивший национальной полицией, принял присягу.
Как отметил в субботу Родригес, 17 заболевших полицейских скончались. В связи с этим министр заявил, что необходимо принять все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего увеличения числа заражений, сообщает Andina.
"О сотрудниках полиции необходимо хорошо заботиться, и мы приложим для этого все усилия", - приводит агентство заявление Родригеса.
В частности, Родригес отметил, что патрульным полицейским будут предоставлены средства санитарной защиты на сумму 50 миллионов солей (14,7 миллиона долларов США). Кроме того, в ближайшее время в полицию поступит 220 тысяч тестов для диагностирования COVID-19.
По последним данным минздрава, число зараженных коронавирусом в Перу достигло 25 331, скончались более 700 человек. Наибольшее число заболевших – 16 567 – выявлено в регионе Лима, где располагается столица страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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