В Перу усилят меры по защите полиции от коронавируса

Режиссер Александр Федоров — об эпидемиях у индейцев и карантине в Перу

Режиссер Александр Федоров — об эпидемиях у индейцев и карантине в Перу

"О сотрудниках полиции необходимо хорошо заботиться, и мы приложим для этого все усилия", - приводит агентство заявление Родригеса.

В частности, Родригес отметил, что патрульным полицейским будут предоставлены средства санитарной защиты на сумму 50 миллионов солей (14,7 миллиона долларов США). Кроме того, в ближайшее время в полицию поступит 220 тысяч тестов для диагностирования COVID-19.