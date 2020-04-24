В Перу около 1,3 тысячи полицейских заразились коронавирусом

ЛИМА, 24 апр - РИА Новости. Около 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу заражены коронавирусом нового типа, сообщил министр внутренних дел страны Карлос Моран.
"Я хотел бы сообщить, что в национальной полиции служат 130 тысяч человек, из которых 80 тысяч … вместе с вооруженными силами осуществляют контроль на улицах; из них (коронавирусом – ред.) заразились около 1,3 тысячи человек", - заявил Моран в ходе пресс-конференции.
Министр отметил, что подсчет ведется с момента объявления в стране режима чрезвычайного положения, введенного 16 марта.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Перу достигло 20 914, скончались 572 человека. Президент Перу Мартин Вискарра в четверг продлил действие чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП подразумевает обязательный карантин и комендантский час.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.