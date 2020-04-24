В Перу около 1,3 тысячи полицейских заразились коронавирусом

"Я хотел бы сообщить, что в национальной полиции служат 130 тысяч человек, из которых 80 тысяч … вместе с вооруженными силами осуществляют контроль на улицах; из них (коронавирусом – ред.) заразились около 1,3 тысячи человек", - заявил Моран в ходе пресс-конференции.