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2020-04-26T11:22
https://ria.ru/20200426/1570585977.html
В Йемене пять провинций отвергли решение о введении самоуправления
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РИА Новости

В Йемене пять провинций отвергли решение о введении самоуправления

11:22 26.04.2020
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CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / ShibamЙемен
Йемен
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / Shibam
Йемен. Архивное фото
КАИР, 26 апр - РИА Новости. Пять провинций на юге Йемена объявили, что отвергают заявление Переходного совета Южного Йемена о введении самоуправления в южных провинциях страны и объявлении в них чрезвычайного положения, сообщило в воскресенье йеменское информационное агентство SABA, вещающее из Эр-Рияда.
В числе провинций, отказавшихся поддержать заявление совета, - Абьян, Шабва, Хадрамаут, Махра, а также Сокотра.
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"Руководство провинции Абьян подтвердило, что полностью отвергает заявление Переходного совета, которое расценивается как нарушение заключенного в Эр-Рияде соглашения (о прекращении военного противостояния между сторонами конфликта - ред.)", - сообщает агентство со ссылкой на полученное им заявление администрации провинции. "Жители провинции Абьян… поддерживают законное правительство во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади", - уточняется в документе.
Агентство приводит аналогичные заявления, распространенные властями четырех других провинций.
Переходный совет Южного Йемена заявил в ночь на воскресенье о введении самоуправления в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и поручил вооруженным силам и силам безопасности реализовать его.
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В полученном РИА Новости заявлении совета говорится, что причина объявления ЧС - отказ йеменского правительства "выполнять свои обязательства", а также "использование имущества и ресурсов йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности... на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции".
Введение самоуправления совет объяснил "возросшим числом заговоров и интриг против нашей революции и нашего общества". Согласно заявлению Совета, йеменское правительство несколько месяцев не выплачивает зарплату военным и гражданским, прекратило поставки вооружения, "поддерживает террористов и экстремистов".
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В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
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