В Йемене пять провинций отвергли решение о введении самоуправления

КАИР, 26 апр - РИА Новости. Пять провинций на юге Пять провинций на юге Йемена объявили, что отвергают заявление Переходного совета Южного Йемена о введении самоуправления в южных провинциях страны и объявлении в них чрезвычайного положения, сообщило в воскресенье йеменское информационное агентство SABA , вещающее из Эр-Рияда

В числе провинций, отказавшихся поддержать заявление совета, - Абьян, Шабва, Хадрамаут, Махра, а также Сокотра.

"Руководство провинции Абьян подтвердило, что полностью отвергает заявление Переходного совета, которое расценивается как нарушение заключенного в Эр-Рияде соглашения (о прекращении военного противостояния между сторонами конфликта - ред.)", - сообщает агентство со ссылкой на полученное им заявление администрации провинции. "Жители провинции Абьян… поддерживают законное правительство во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади", - уточняется в документе.

Агентство приводит аналогичные заявления, распространенные властями четырех других провинций.

Переходный совет Южного Йемена заявил в ночь на воскресенье о введении самоуправления в южных провинциях страны, объявил в них чрезвычайное положение и поручил вооруженным силам и силам безопасности реализовать его.

В полученном РИА Новости заявлении совета говорится, что причина объявления ЧС - отказ йеменского правительства "выполнять свои обязательства", а также "использование имущества и ресурсов йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности... на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции".

Введение самоуправления совет объяснил "возросшим числом заговоров и интриг против нашей революции и нашего общества". Согласно заявлению Совета, йеменское правительство несколько месяцев не выплачивает зарплату военным и гражданским, прекратило поставки вооружения, "поддерживает террористов и экстремистов".

В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.