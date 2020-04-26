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Религия и мировоззрение
2020-04-26T09:34
https://ria.ru/20200426/1570583788.html
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
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РИА Новости

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

09:34 26.04.2020
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Апостол Фома
Апостол Фома
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
Антипасха празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. В том числе и поэтому неделя после Пасхи называется Светлой.
В конце этой недели Православная церковь вспоминает явление воскресшего Христа своим ученикам и сомнения апостола Фомы, который не присутствовал в первый раз при этом событии, в реальности произошедшего чуда. Дабы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме вложить руки в свои раны.
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Храмы без прихожан: как церковь выживает в кризисТакого еще не было – главный христианский праздник Воскресения Христова многочисленные приходы Русской православной церкви встретили без верующих. Праздничные пасхальные службы проводили только священники и их помощники.
По мнению известного церковного миссионера, протоиерея Олега Стеняева, главная мысль праздника Антипасхи заключается в том, что "Господь готов ответить на любые недоумения, которые существуют в сознании людей".
"Фома в русском народе называется "Фома неверующий". Он сказал апостолам, когда те сказали, что видели Христа: "Если я не увижу Его, не вложу персты свои в раны Его, то не поверю". И Христос исполняет ровно то, что потребовал Фома. То есть, Господь принимает и человеческое неверие, и те условия, которые выдвигает неверующий или сомневающийся человек. И готов ответить на все недоумения, которые существуют по поводу Его воскресения", - сказал священник РИА Новости.
По его словам, этот праздник показывает, что "чудо воскресения открыто и для сомневающегося человека", и что "Господь с учетом сомнений того или иного человека может прийти в его жизнь и разрешить все эти недоуменные вопросы".
"Христос готов вступать в диалог с атеистами, с сомневающимися людьми. То есть, у, собственно, религиозных ортодоксов нет монополии на Христа. Он ведет диалог со всем творением, и в христианском понимании - если бы Христос перестал вести некий внутренний диалог с любой частью творения, она прекратила бы свое существование. Ведь о Боге сказано, что "мы Им живем, движемся и существуем", - добавил Стеняев.
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Главный "герой" воскресного праздника, апостол Фома, впоследствии основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии (современные Иран и Туркмения), Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) Фома был заключен в темницу, его пытали и убили, пронзив пятью копьями. Части мощей святого апостола хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.
На Руси на Фомину неделю обычно венчались, играли свадьбы (в народе праздник назывался "Красная горка"). Был и целый ряд других традиций, одна из которых была связана с крашеными пасхальными яйцами.
"Обычно в этот день дети играли: катали яйца и выясняли, какое яйцо будет чемпионом - какое из них разобьет все яйца, но само разбито не будет. Это тоже одна из традиций праздника, но, главное, конечно, венчание", - рассказал отец Олег.
И сегодня те люди, которые подавали заранее заявления в ЗАГС и подошел их черед регистрировать брак, могут венчаться, однако, по словам Стеняева, в связи с нынешними карантинными мерами и отменой массовых мероприятий венчания происходят с ограниченным количеством участников.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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