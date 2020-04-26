Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.

Антипасха празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. В том числе и поэтому неделя после Пасхи называется Светлой.

В конце этой недели Православная церковь вспоминает явление воскресшего Христа своим ученикам и сомнения апостола Фомы, который не присутствовал в первый раз при этом событии, в реальности произошедшего чуда. Дабы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме вложить руки в свои раны.

По мнению известного церковного миссионера, протоиерея Олега Стеняева, главная мысль праздника Антипасхи заключается в том, что "Господь готов ответить на любые недоумения, которые существуют в сознании людей".

"Фома в русском народе называется "Фома неверующий". Он сказал апостолам, когда те сказали, что видели Христа: "Если я не увижу Его, не вложу персты свои в раны Его, то не поверю". И Христос исполняет ровно то, что потребовал Фома. То есть, Господь принимает и человеческое неверие, и те условия, которые выдвигает неверующий или сомневающийся человек. И готов ответить на все недоумения, которые существуют по поводу Его воскресения", - сказал священник РИА Новости.

По его словам, этот праздник показывает, что "чудо воскресения открыто и для сомневающегося человека", и что "Господь с учетом сомнений того или иного человека может прийти в его жизнь и разрешить все эти недоуменные вопросы".

"Христос готов вступать в диалог с атеистами, с сомневающимися людьми. То есть, у, собственно, религиозных ортодоксов нет монополии на Христа. Он ведет диалог со всем творением, и в христианском понимании - если бы Христос перестал вести некий внутренний диалог с любой частью творения, она прекратила бы свое существование. Ведь о Боге сказано, что "мы Им живем, движемся и существуем", - добавил Стеняев.

Главный "герой" воскресного праздника, апостол Фома, впоследствии основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии (современные Иран и Туркмения), Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) Фома был заключен в темницу, его пытали и убили, пронзив пятью копьями. Части мощей святого апостола хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.

На Руси на Фомину неделю обычно венчались, играли свадьбы (в народе праздник назывался "Красная горка"). Был и целый ряд других традиций, одна из которых была связана с крашеными пасхальными яйцами.

"Обычно в этот день дети играли: катали яйца и выясняли, какое яйцо будет чемпионом - какое из них разобьет все яйца, но само разбито не будет. Это тоже одна из традиций праздника, но, главное, конечно, венчание", - рассказал отец Олег.