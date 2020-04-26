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2020-04-26T15:31
https://ria.ru/20200426/1570580422.html
"У Сомали лодки получше": в Сети высмеяли поход украинских моряков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570580350_289:0:1370:608_1036x0_80_0_0_faac900f09cbf00a87d3f9290d484254.jpg
РИА Новости

"У Сомали лодки получше": в Сети высмеяли поход украинских моряков

03:08 26.04.2020 (обновлено: 15:31 26.04.2020)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли учебный боевой поход Военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс".
Видео учений ранее было опубликовано на YouTube. В их рамках моряки, как сообщала пресс-служба ВМС Украины, отработали задачи по экстренной подготовке судна к боевым действиям, ведению огня и отражению атаки, а также ликвидации пожара и эвакуации раненого с борта. Маневры осуществлялись в акватории Азовского моря.
"Несокрушимые ВМСУ. Вышли в море на плавучей мастерской", — отметил Вадим Смертин.
"Это флот? У Сомали лодки получше будут", — выразил мнение пользователь Борис фон Бок.
"Русские, наверное, дрожат", — сыронизировал Хесус Мальвертэ.
Севастополе, говорят, у генералов совещание — сегодня идти сдаваться или погодить... Такая мощь!" — поддержал комментатора Николай Галактионов.
"А мне понравилось представление. Назвать только правильно надо было — игра "Зарница" для самых старших", — поправил авторов видео Алексей С.
"Таки так называемые ВМСУ — это все тот же "95 квартал", — подвел итог Segerim.
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Ситуация на УкраинеИгорь ВоронченкоАзовское мореВоенно-морские силы УкраиныДонбассYouTubeСомалиСевастопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Выйдут из строя старые корабли - заокеанские хозяева подярят новые. Ну как новые? В сравнении с утилем советских времен они новые. Да, надувные и не такие большие. Зато халявные. Пора уже прекращать называть этот хлам ВМС, как впрочем и территорию - государством.
26 апреля, 03:47
МСМамин- Сибиряк
21970012160
Ну всё, в Сети высмеяли, в РИА прокомментировали. Жду теперь что скажет Пушков в твиттере и Захарова в фейсбуке. Ведь такое событие! Как же нам без него.
26 апреля, 07:59
Игорь Громов
13819013112
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