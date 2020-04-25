Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от Москвы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ряд европейских стран, включая членов НАТО, хотели бы получить от Москвы помощь для борьбы с распространением COVID-19, однако против этого выступают их "старшие товарищи". Об этом в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Как заявил дипломат, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, некоторые государства сводят вопросы борьбы с вирусом к геополитике.
Лавров также отметил, что часть СМИ, в том числе и итальянских, пытаются исказить реальную ситуацию и выдают российскую помощь "чуть ли не как военное вторжение" на территорию НАТО.
Помощь Италии
С 22 марта на Апеннины прибыло уже 15 самолетов Воздушно-космических сил России, которые доставили восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и дезинфекции помещений.
Совместно с итальянскими военными российские врачи-эпидемиологи и специалисты из Минобороны провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 70 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали свыше 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог.
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а глава Министерства иностранных дел Луиджи Ди Майо лично прибыл на авиабазу Пратика ди Маре, чтобы встретить российские самолеты и поблагодарить врачей и других специалистов.
Еще три региона попросили о помощи
Накануне еще три итальянских региона — Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия — направили в российское посольство запросы на помощь для борьбы с распространением COVID-19.
Как рассказал российский посол в Италии Сергей Разов, новости о героической работе специалистов из России облетели всю страну, и теперь другие регионы на Апеннинах направили диппредставительству официальные просьбы.
"Что касается оценок итальянцев, ну как нормальные люди, а таких в Италии абсолютное большинство, как они могут относиться к партнеру, который в самую тяжелую ситуацию, которая была в Италии ровно месяц назад, протянул руку помощи?" — сказал он.
При этом посол добавил, что в ЕС и НАТО негативно отнеслись к гуманитарной операции Москвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.