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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T00:03
https://ria.ru/20200425/1570579212.html
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570353012_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_7caedbdc3669c994a1308a7e3c12a161.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от Москвы

23:58 25.04.2020 (обновлено: 00:03 26.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ряд европейских стран, включая членов НАТО, хотели бы получить от Москвы помощь для борьбы с распространением COVID-19, однако против этого выступают их "старшие товарищи". Об этом в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Как заявил дипломат, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, некоторые государства сводят вопросы борьбы с вирусом к геополитике.
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Лавров также отметил, что часть СМИ, в том числе и итальянских, пытаются исказить реальную ситуацию и выдают российскую помощь "чуть ли не как военное вторжение" на территорию НАТО.

Помощь Италии

С 22 марта на Апеннины прибыло уже 15 самолетов Воздушно-космических сил России, которые доставили восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и дезинфекции помещений.
Совместно с итальянскими военными российские врачи-эпидемиологи и специалисты из Минобороны провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 70 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали свыше 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог.
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а глава Министерства иностранных дел Луиджи Ди Майо лично прибыл на авиабазу Пратика ди Маре, чтобы встретить российские самолеты и поблагодарить врачей и других специалистов.
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Еще три региона попросили о помощи

Накануне еще три итальянских региона — Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия — направили в российское посольство запросы на помощь для борьбы с распространением COVID-19.
Как рассказал российский посол в Италии Сергей Разов, новости о героической работе специалистов из России облетели всю страну, и теперь другие регионы на Апеннинах направили диппредставительству официальные просьбы.
"Что касается оценок итальянцев, ну как нормальные люди, а таких в Италии абсолютное большинство, как они могут относиться к партнеру, который в самую тяжелую ситуацию, которая была в Италии ровно месяц назад, протянул руку помощи?" — сказал он.
При этом посол добавил, что в ЕС и НАТО негативно отнеслись к гуманитарной операции Москвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЛуиджи Ди МайоВоздушно-космические силы РоссииФриули-Венеция-ДжулияАпулияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОВладимир ПутинМоскваИталияВ мире
Популярные комментарии
А может сначала своим гражданам помочь, а не ряду европейских стран?
26 апреля, 00:44
MMMickey Mouse
73000011
ну хоть иностранцы задумались о здоровье россиян, хотя не факт, что эту помощь нам решат отдать
26 апреля, 00:23
СССемен Семеныч
3870016
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