Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от Москвы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ряд европейских стран, включая членов Ряд европейских стран, включая членов НАТО , хотели бы получить от Москвы помощь для борьбы с распространением COVID-19 , однако против этого выступают их "старшие товарищи". Об этом в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале сообщил глава российского МИД Сергей Лавров

Как заявил дипломат, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, некоторые государства сводят вопросы борьбы с вирусом к геополитике.

Лавров также отметил, что часть СМИ, в том числе и итальянских, пытаются исказить реальную ситуацию и выдают российскую помощь "чуть ли не как военное вторжение" на территорию НАТО.

Помощь Италии

С 22 марта на Апеннины прибыло уже 15 самолетов Воздушно-космических сил России, которые доставили восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и дезинфекции помещений.

Совместно с итальянскими военными российские врачи-эпидемиологи и специалисты из Минобороны провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 70 населенных пунктах Ломбардии . Они обработали свыше 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог.

Еще три региона попросили о помощи

Апулия и Накануне еще три итальянских региона — Пьемонт Фриули-Венеция-Джулия — направили в российское посольство запросы на помощь для борьбы с распространением COVID-19.

Как рассказал российский посол в Италии Сергей Разов, новости о героической работе специалистов из России облетели всю страну, и теперь другие регионы на Апеннинах направили диппредставительству официальные просьбы.

"Что касается оценок итальянцев, ну как нормальные люди, а таких в Италии абсолютное большинство, как они могут относиться к партнеру, который в самую тяжелую ситуацию, которая была в Италии ровно месяц назад, протянул руку помощи?" — сказал он.

При этом посол добавил, что в ЕС и НАТО негативно отнеслись к гуманитарной операции Москвы.