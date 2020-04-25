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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T09:32
https://ria.ru/20200425/1570579152.html
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
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РИА Новости

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

23:44 25.04.2020 (обновлено: 09:32 26.04.2020)
650606
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНа территории Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге
На территории Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. Помимо врача-анестезиолога из Петербурга, в нем сейчас упоминаются четыре медсестры из разных городских больниц и поликлиник.

"Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей", — сообщает пресс-служба комитета.

Ранее в субботу стало известно о смерти в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге врача-анестезиолога Сергея Белошицкого. Он более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Может, вместо пафосной помощи другим странам, мы сперва нашим медикам помогать будем, защитой обеспечим, например? Авось и перестанут "хронические заболевания" так коварно проявляться.
26 апреля, 00:35
Darya Vis
638255391
Полагаю, что безнравственно заявлять, что медсёстры умерли не в связи с исполнением должностных обязанностей, если у них подтверждён ковид19 и если они вели приём больных.
26 апреля, 00:05
Руслан Тлеуж
6790151240
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