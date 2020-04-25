Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. Помимо врача-анестезиолога из Петербурга, в нем сейчас упоминаются четыре медсестры из разных городских больниц и поликлиник.

"Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей", — сообщает пресс-служба комитета.

Ранее в субботу стало известно о смерти в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге врача-анестезиолога Сергея Белошицкого. Он более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.