У строителя инфекционного госпиталя в Севастополе подтвердили COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Коронавирус был лабораторно подтвержден у одного из строителей на стройке мобильного инфекционного госпиталя в Коронавирус был лабораторно подтвержден у одного из строителей на стройке мобильного инфекционного госпиталя в Севастополе , возводимого специалистами Минобороны РФ, он был госпитализирован, сообщила пресс-служба Южного военного округа по ЧФ.

"Коронавирус был лабораторно подтвержден у одного из строителей 24 апреля, он был госпитализирован, а пять контактировавших с ним коллег были также помещены в инфекционную больницу. На территории строящегося госпиталя проведена полная дезинфекция", - говорится в сообщении.

Выявление заболевших строителей не окажет влияния на сроки сдачи модульного инфекционного центра в эксплуатацию, планируемый срок окончания работ – 15 мая 2020 года, отметили в пресс-службе ЮВО по ЧФ.

Со своей стороны врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство госпиталя переводится в режиме обсервации.

Все вахтовики перед отправкой в Севастополь проходили двойное тестирование на COVID, отметил врио губернатора. Скорее всего, заражение произошло уже в городе, добавил он. Сейчас для всех строителей разворачивается специальный палаточный лагерь на территории стройки.

Площадь модульного здания госпиталя составляет 3,2 тысячи квадратных метров на 60 мест, в нем будет 21 мельцеровский бокс, каждый на двух человек. В корпусе будет 42 точки подключения кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тысячи мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.