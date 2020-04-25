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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T23:08
https://ria.ru/20200425/1570578643.html
У строителя инфекционного госпиталя в Севастополе подтвердили COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

У строителя инфекционного госпиталя в Севастополе подтвердили COVID-19

17:07 25.04.2020 (обновлено: 23:08 25.04.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Коронавирус был лабораторно подтвержден у одного из строителей на стройке мобильного инфекционного госпиталя в Севастополе, возводимого специалистами Минобороны РФ, он был госпитализирован, сообщила пресс-служба Южного военного округа по ЧФ.
"Коронавирус был лабораторно подтвержден у одного из строителей 24 апреля, он был госпитализирован, а пять контактировавших с ним коллег были также помещены в инфекционную больницу. На территории строящегося госпиталя проведена полная дезинфекция", - говорится в сообщении.
Выявление заболевших строителей не окажет влияния на сроки сдачи модульного инфекционного центра в эксплуатацию, планируемый срок окончания работ – 15 мая 2020 года, отметили в пресс-службе ЮВО по ЧФ.
Со своей стороны врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство госпиталя переводится в режиме обсервации.
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Все вахтовики перед отправкой в Севастополь проходили двойное тестирование на COVID, отметил врио губернатора. Скорее всего, заражение произошло уже в городе, добавил он. Сейчас для всех строителей разворачивается специальный палаточный лагерь на территории стройки.
Площадь модульного здания госпиталя составляет 3,2 тысячи квадратных метров на 60 мест, в нем будет 21 мельцеровский бокс, каждый на двух человек. В корпусе будет 42 точки подключения кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тысячи мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСевастопольОбщество
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