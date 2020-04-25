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Религия и мировоззрение
2020-04-26T00:14
https://ria.ru/20200425/1570578411.html
У зампреда отдела внешних церковных связей РПЦ нашли коронавирус
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РИА Новости

У зампреда отдела внешних церковных связей РПЦ нашли коронавирус

23:04 25.04.2020 (обновлено: 00:14 26.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в центре Москвы протоиерей Николай Балашов сообщил, что болен COVID-19.
"Вчера получил результат анализа на вирус COVID-19, который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат - положительный, то есть вирус есть", - написал Балашов в своем аккаунте в соцсети Facebook.
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Он отметил, что его самочувствие "вполне удовлетворительное". "Конечно, очень печально, что другие переносят это заболевание в намного более тяжелых формах. Скончались уже трое московских священнослужителей - протоиерей Александр Агейкин, протоиерей Владимир Верига, протодиакон Евгений Трофимов из Елоховского собора. Царство им Небесное и вечная память!" - написал Балашов.
По его словам, болеют, в том числе и довольно тяжело, "некоторые сотрудники нашего прихода и прихожане". "Все еще непонятно, когда возобновятся хотя бы закрытые для прихожан богослужения в любимом храме. Все священнослужители его либо больны, либо на карантине, и Храм Воскресения Словущего на Успенском вражке пока стоит без службы", - подытожил представитель РПЦ.
На сайте столичного храма Воскресения Словущего на Успенском вражке 21 апреля сообщалось, что один из священников прихода заболел коронавирусом, остальное духовенство храма ушло на двухнедельный карантин, из-за чего богослужения временно прекращены.
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Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион в субботу сообщил, что отдел перешел на дистанционную работу из-за режима самоизоляции.
Храм Воскресения Словущего назван в честь обновления храма Гроба Господня в Иерусалиме. Московский храм расположен в пяти минутах ходьбы от Кремля между Большой Никитской и Тверской улицами. О деревянном храме в этой местности упоминается в Петровом плане Москвы 1596–1598 годов. После московского пожара 1629 года, который уничтожил церковь, возвели каменный храм. Нынешний вид он приобрел к концу XIX века – сейчас комплекс зданий имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Среди святынь храма - образ Божией Матери "Взыскание погибших" и чудотворная икона Святителя Спиридона Тримифунтского. В советское время службы в храме не прекращались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаНиколай БалашовРусская православная церковьОбщество
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