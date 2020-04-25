У зампреда отдела внешних церковных связей РПЦ нашли коронавирус

Митрополит попросил не игнорировать призыв патриарха не ходить в храмы

Митрополит попросил не игнорировать призыв патриарха не ходить в храмы

На сайте столичного храма Воскресения Словущего на Успенском вражке 21 апреля сообщалось, что один из священников прихода заболел коронавирусом, остальное духовенство храма ушло на двухнедельный карантин, из-за чего богослужения временно прекращены.