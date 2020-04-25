Несколько врачей ульяновской больницы ушли на самоизоляцию

САМАРА, 25 апр - РИА Новости. Несколько работников Тереньгульской больницы в Ульяновской области ушли на самоизоляцию из-за контакта с больными коронавирусом, в район направлены дополнительные бригады медиков, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
"К сожалению, не все оказались готовы работать в условиях пандемии, поэтому сейчас на самоизоляции находится ряд медиков Тереньгульской районной больницы из-за выявленного контакта с заболевшими. В том числе на карантин ушли работники ФАПов сел Скугареевка, Ясашная Ташла и Подкуровка", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
По его словам, по последним данным, медработники районной больницы не заразились коронавирусом, но все они проходят необходимую самоизоляцию как контактные лица. В связи с этим, в Тереньгульский район направлены две бригады медиков скорой помощи из Ульяновска, а также сводный дезинфекционный отряд.
"Не удовлетворен работой местных властей в этой части. Будем принимать серьезные меры", - подчеркнул Морозов.
В Ульяновской области подтверждены 307 случаев заболевания COVID-19, пять человек выздоровели, еще трое скончались.
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