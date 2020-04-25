Испанцам разрешат прогулки и занятия спортом в мае

МАДРИД, 25 апр – РИА Новости. Жители Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая, объявил премьер страны Педро Санчес

"Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб", - сообщил премьер на пресс-конференции. По его словам, в ближайшее время соответствующий приказ издаст министерство здравоохранения.

Санчес также рассказал, что на ближайшем заседании совета министров во вторник будет утвержден план постепенного снятия карантина. "Деэскалация будет постепенной, мы не восстановим сразу всю деятельность и социальное передвижение. Мы будем делать это поэтапно", - добавил он. Кроме того, снятие карантина будет развиваться по-разному в различных автономных сообществах – не только в зависимости от уровня распространения вируса в том или ином регионе, но и от возможностей медицинской системы.

Он также напомнил, что уже с завтрашнего дня смогут выходить на улицы дети до 14 лет в сопровождении взрослых. Это можно будет делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум – километр от места жительства).

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе . Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 25 марта скончались 22 902 человека, которым был поставлен диагноз COVID-19. В общей сложности при помощи тестов ПЦР было выявлено 205 905 случаев заражения. Кроме того, с начала эпидемии было выявлено 17 854 случаев при помощи тестов на антитела. Таким образом, общее число зафиксированных случаев составляет 223 759.

Министр здравоохранения Сальвадор Илья ранее подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.