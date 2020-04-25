В Air France рассчитывают вернуться в обычный режим работы через два года

"Деятельность компании составляет всего от 2 до 3% обычной программы апреля... Возврат к обычной жизни не произойдет в течение двух лет, может быть, даже позже… Это зависит от того, будут ли открыты границы, но и от того, сколько времени понадобится нашим клиентам, чтобы вновь сесть на самолет", - заявил гендиректор газете.