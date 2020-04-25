В запорожском общежитии зафиксировали вспышку коронавируса

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирована в общежитии в украинском Запорожье, сообщила в субботу пресс-служба горсовета.
"В одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто, и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - сообщается на сайте.
Отмечается, что городской голова Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом.
По последним данным минздрава страны, число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине составляет 8125, всего умер 201 человек, выздоровели 782.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.