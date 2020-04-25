Беглов выразил соболезнования семье скончавшегося врача с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким скончавшегося врача Сергея Белошицкого, у которого был подтвержден COVID-19.
Ранее сообщалось, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время - в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов позвонил близким Белошицкого и выразил свои соболезнования.
"В эти трудные дни особенно тяжело принимать известия о заболевании медиков, лечащих больных с коронавирусной инфекцией. Вчера ушел из жизни петербургский врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Леонидович Белошицкий. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Петербурга отметил, что коллеги знали Белошицкого как талантливого, преданного своему делу врача. "Посвятив себя благородной профессии, он спасал жизни людей и сам умер от тяжелой болезни", - добавил губернатор.
Отмечается, что его родные получат выплату в размере 1 миллиона рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника.
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