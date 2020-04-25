Беглов выразил соболезнования семье скончавшегося врача с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время - в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.