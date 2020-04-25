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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:28
https://ria.ru/20200425/1570575601.html
Беглов выразил соболезнования семье скончавшегося врача с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693022_132:444:2372:1704_1036x0_80_0_0_b8cec2f8c2325adda3107717736387c1.jpg
РИА Новости

Беглов выразил соболезнования семье скончавшегося врача с коронавирусом

20:28 25.04.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИнфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким скончавшегося врача Сергея Белошицкого, у которого был подтвержден COVID-19.
Ранее сообщалось, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время - в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов позвонил близким Белошицкого и выразил свои соболезнования.
"В эти трудные дни особенно тяжело принимать известия о заболевании медиков, лечащих больных с коронавирусной инфекцией. Вчера ушел из жизни петербургский врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Леонидович Белошицкий. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Глава Петербурга отметил, что коллеги знали Белошицкого как талантливого, преданного своему делу врача. "Посвятив себя благородной профессии, он спасал жизни людей и сам умер от тяжелой болезни", - добавил губернатор.
Отмечается, что его родные получат выплату в размере 1 миллиона рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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