Дивеевский монастырь закрыли на карантин, есть заболевшие COVID-19

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Несколько монахинь, насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Несколько монахинь, насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусом, обитель по решению санитарных властей региона закрыта на карантин, сообщается в субботу на сайте Нижегородской митрополии Русской православной церкви.

"Ограничен въезд в село Дивеево. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля, в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) монастырь находится на карантине", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в монастыре выявили случаи заболевания коронавирусом. "Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания", - говорится в публикации.

Все заболевшие сестры "изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

В епархии напомнили, что по предписанию главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко с 15 по 30 апреля (с возможным продлением) прихожане не посещают богослужения в Дивеевском монастыре.

Пресс-служба правительства Нижегородской области 17 апреля сообщила, что монастырь закрыт для посетителей до 30 апреля.

Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.