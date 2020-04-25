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Религия и мировоззрение
2020-04-25T22:34
https://ria.ru/20200425/1570575021.html
Дивеевский монастырь закрыли на карантин, есть заболевшие COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/147329/44/1473294478_0:82:3076:1812_1036x0_80_0_0_f73bd3ca247f71dad85b922e1aa141d9.jpg
РИА Новости

Дивеевский монастырь закрыли на карантин, есть заболевшие COVID-19

20:03 25.04.2020 (обновлено: 22:34 25.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Несколько монахинь, насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусом, обитель по решению санитарных властей региона закрыта на карантин, сообщается в субботу на сайте Нижегородской митрополии Русской православной церкви.
"Ограничен въезд в село Дивеево. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля, в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) монастырь находится на карантине", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в монастыре выявили случаи заболевания коронавирусом. "Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания", - говорится в публикации.
Все заболевшие сестры "изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь".
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В епархии напомнили, что по предписанию главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко с 15 по 30 апреля (с возможным продлением) прихожане не посещают богослужения в Дивеевском монастыре.
Пресс-служба правительства Нижегородской области 17 апреля сообщила, что монастырь закрыт для посетителей до 30 апреля.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
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