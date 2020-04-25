В Киеве заявили, что метро откроется не раньше 31 мая

КИЕВ, 25 апр - РИА Новости. Возобновление работы Киевского метрополитена ожидается не ранее 31 мая, сообщила пресс-служба метро.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
"Восстановление работы метро планируется не ранее чем на третьем (этапе – ред.), а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая", - информирует метрополитен в своем Telegram-канале.
По последним данным минздрава страны, число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине составляет 8125, всего умер 201 человек, выздоровели 782.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы. Ограничено число работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.