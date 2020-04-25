Нарусова не обращалась в ВС из-за ареста имущества краболовных компаний

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что не обращалась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с жалобой на действия Следственного комитета из-за ареста имущества двух краболовных компаний.
Ранее ряд Telegram-каналов написали, что Нарусова якобы обратилась к Лебедеву с письмом, в котором обвинила в неправомерности действий СК и суд Южно-Сахалинска, арестовавших имущество двух краболовных обществ. По утверждению Telegram-каналов, доля в этих обществах принадлежит дочери Нарусовой Ксении Собчак.
"Нет, я в Верховный суд не обращалась", - сказала Нарусова.