После смерти петербургского врача с коронавирусом проведут проверку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов установит, стал ли Комиссия по анализу летальных исходов установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача анестезиолога-реаниматолога, у которого прижизненно была подтверждена эта инфекция, сообщает городской оперштаб.

Ранее сообщалось, что врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий с подтвержденным COVID-19 скончался в инфекционной больнице имени Боткина. Он находился на ИВЛ, а впоследствии на ЭКМО несколько последних дней своей жизни. Елизаветинская больница, где медик проработал более 20 лет, сообщала, что Белошицкий заразился коронавирусом "при исполнении врачебного долга".

"Доктор скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Стал ли коронавирус основной причиной смерти врача, в ближайшее время установит комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19", - говорится в сообщении оперштаба.

Как отмечается, родные скончавшегося врача получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2926 случаев заражения COVID-19. Умерли 23 человека. Выздоровело 460 человек.