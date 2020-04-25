В Пензе умер шестой пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в Пензе, у нее была бронхиальная астма, общее число умерших в регионе выросло до шести человек, сообщила в субботу пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 25 апреля лабораторно подтверждены 255 случаев коронавируса, вылечились от этой инфекции 48 человек. К 24 апреля пять человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались.
"Подтвержденная смерть с COVID-19 - женщина, 71 год. Сопутствующие (заболевания) - смешанная форма бронхиальной астмы", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.