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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T17:17
https://ria.ru/20200425/1570569299.html
В Марий Эл число зараженных коронавирусом превысило 400
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Марий Эл число зараженных коронавирусом превысило 400

17:00 25.04.2020 (обновлено: 17:17 25.04.2020)
2018
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 30 жителей Марий Эл, общее количество зараженных составляет 407 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 женщина умерла.
"В Республике Марий Эл зарегистрировано 407 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки 30 случаев. У 91 человека из 407 нет клинических проявлений, у 186 - течение заболеваний легкое, у 112 – средней тяжести, у 18 – тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди инфицированных два младенца, 14 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 12 детей от 7 до 14 лет, 9 подростков 15-17 лет. На долю людей старше 65 лет приходится 70 случаев инфицирования.
Всего по республике по состоянию на 25 апреля находятся под медицинским наблюдением 1266 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий ЭлФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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