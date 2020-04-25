В Марий Эл число зараженных коронавирусом превысило 400

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 30 жителей Коронавирус обнаружен еще у 30 жителей Марий Эл , общее количество зараженных составляет 407 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 женщина умерла.

"В Республике Марий Эл зарегистрировано 407 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки 30 случаев. У 91 человека из 407 нет клинических проявлений, у 186 - течение заболеваний легкое, у 112 – средней тяжести, у 18 – тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди инфицированных два младенца, 14 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 12 детей от 7 до 14 лет, 9 подростков 15-17 лет. На долю людей старше 65 лет приходится 70 случаев инфицирования.

Всего по республике по состоянию на 25 апреля находятся под медицинским наблюдением 1266 человек.