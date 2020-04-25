Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу - обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса - пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок", - сказал Рязанский.