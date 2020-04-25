Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу - обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса - пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок", - сказал Рязанский.
Он отметил, что пожилым людям необходим особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе.
Он напомнил, что первое распоряжение мэра Москвы в связи с ситуацией с коронавирусом запрещало пенсионерам выходить на улицу с любыми целями. "У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены", - подчеркнул сенатор.
По словам Рязанского, особо актуальным этот вопрос станет в начале мая, когда "тёплые деньки все же к нам, хотелось бы надеяться, наконец придут".
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