Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T16:42
https://ria.ru/20200425/1570568737.html
Три пациента с коронавирусом, умершие в Петербурге, были старше 80 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693022_132:444:2372:1704_1036x0_80_0_0_b8cec2f8c2325adda3107717736387c1.jpg
РИА Новости

Три пациента с коронавирусом, умершие в Петербурге, были старше 80 лет

16:42 25.04.2020
594
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИнфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, были старше 80 лет и имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что в Петербурге зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с COVID-19.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Все три пациента скончались в Госпитале для ветеранов войн 11-12 апреля и имели множественные хронические заболевания.
Дезинфекция больницы
25 апреля, 16:10Распространение нового коронавируса
Академик объяснил, как убивает коронавирус
"Девяностотрехлетний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19", - отмечается в сообщении комитета.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2926 случаев заражения COVID-19. Умерли 23 человека. Выздоровело 460 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010710
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
12:54Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
12:54В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
12:53В Москве за первую неделю мая выпало 42 процента месячной нормы осадков
12:53Источник сообщил о госпитализации протоирея Димитрия Смирнова
12:52Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России
12:51Путин: победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии
12:50В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений
12:50Суд арестовал бизнесмена Быкова, подозреваемого в организации убийств
12:49Facebook разрешит сотрудникам работать из дома до конца года
12:45Мурашко заявил о гордости за российских медиков
12:45В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов
12:45Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
12:43В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
12:43В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса
12:41Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
12:39Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"
12:39В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом
12:39В Орловской области продлили режим самоизоляции
12:37Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
Лента новостейМолния