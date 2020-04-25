Три пациента с коронавирусом, умершие в Петербурге, были старше 80 лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом, скончавшиеся в Еще три пациента с коронавирусом, скончавшиеся в Санкт-Петербурге , были старше 80 лет и имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в Петербурге зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с COVID-19.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Все три пациента скончались в Госпитале для ветеранов войн 11-12 апреля и имели множественные хронические заболевания.

"Девяностотрехлетний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19", - отмечается в сообщении комитета.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2926 случаев заражения COVID-19. Умерли 23 человека. Выздоровело 460 человек.