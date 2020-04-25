Певца Максима Леонидова отпустили из полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Певца и музыканта Певца и музыканта Максима Леонидова отпустили из 49-го отделения полиции по Санкт-Петербургу, куда его доставили после того, как задержали во время прогулки по Шуваловскому парку. На артиста, а также на других задержанных, составили протокол за нарушения правил самоизоляции, сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам города.

Ранее адвокат Павел Ясман сообщил, что Леонидов был доставлен в 49-е отделение полиции по Петербургу после того, как он нарушил временный запрет, действующий в городе, и гулял в Шуваловском парке Выборгского района.

"Протоколы всем доставленным в 49-е отделение полиции составлены по статье 8.6.1 закона Петербург об административных правонарушениях (Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). В их числе был и Леонидов с супругой", - сообщил РИА Новости информированный источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу РИА Новости подтвердили эту информацию, добавив, что после составления протоколов всех граждан отпустили.

Ранее сообщалось, что постановлением городского правительства для борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 30 апреля запрещено посещать парки, скверы, детские и спортивные площадки.