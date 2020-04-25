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2020-04-25T16:12
https://ria.ru/20200425/1570567684.html
Жена Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией
https://cdn21.img.ria.ru/images/156080/09/1560800960_0:0:1740:979_1036x0_80_0_0_31b95197293c3cd433576c859da23077.jpg
РИА Новости

Жена Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией

16:11 25.04.2020 (обновлено: 16:12 25.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВечер в честь открытия Театра мюзикла
Вечер в честь открытия Театра мюзикла
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жена певца и музыканта Максима Леонидова Александра Камчатова прокомментировала задержание сотрудниками полиции в Шуваловском парке Петербурга.
По ее словам, они с мужем не считают себя нарушителями самоизоляции, сидят дома с семьей, ни с кем не видятся, но иногда выходят погулять в ближайший парк.
"Полиция остановилась, и у нас попросили документы. <…> Нас посадили в машину и повезли в 49-е отделение полиции, чтобы составить протокол, что мы нарушили… Я даже не знаю, что мы нарушили", — отметила Камчатова в комментарии Пятому каналу.
Она добавила, что при входе в Шуваловский парк нет ни лент, ни объявлений, ни каких-либо ограждений.
По данным телеканала, в настоящее время Максим Леонидов находится в отделении полиции.
Из-за пандемии коронавируса в Петербурге ввели некоторые ограничения. Закрыты кафе, рестораны, спортивные площадки. За нахождение на улице без уважительной причины предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей.
За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 215 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных достигло 2926.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Максим ЛеонидовСанкт-ПетербургОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Конституцию ни кто не отменял, режим ЧС ни кто не вводил!
25 апреля, 16:18
Artur Tsarev
78311050
Жизнь в Израиле так и не научила соблюдать порядок. С собакой можно гулять не далее, чем в 100 метрах от дома. Даже я про это знаю, хоть и не москвич.
25 апреля, 16:25
nKnakis Kamakis
68100237
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