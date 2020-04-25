Жена Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жена певца и музыканта Жена певца и музыканта Максима Леонидова Александра Камчатова прокомментировала задержание сотрудниками полиции в Шуваловском парке Петербурга.

По ее словам, они с мужем не считают себя нарушителями самоизоляции, сидят дома с семьей, ни с кем не видятся, но иногда выходят погулять в ближайший парк.

"Полиция остановилась, и у нас попросили документы. <…> Нас посадили в машину и повезли в 49-е отделение полиции, чтобы составить протокол, что мы нарушили… Я даже не знаю, что мы нарушили", — отметила Камчатова в комментарии Пятому каналу.

Она добавила, что при входе в Шуваловский парк нет ни лент, ни объявлений, ни каких-либо ограждений.

По данным телеканала, в настоящее время Максим Леонидов находится в отделении полиции.

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге ввели некоторые ограничения. Закрыты кафе, рестораны, спортивные площадки. За нахождение на улице без уважительной причины предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей.

За сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 215 новых случаев заражения COVID-19 , а общее число инфицированных достигло 2926.