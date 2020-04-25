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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:49
https://ria.ru/20200425/1570567616.html
Академик объяснил, как убивает коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475296_90:0:2785:1516_1036x0_80_0_0_4bb7a9b5324f8d75d18d8c3e98009541.jpg
РИА Новости

Академик объяснил, как убивает коронавирус

16:10 25.04.2020 (обновлено: 20:49 25.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция больницы
Дезинфекция больницы
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Дезинфекция больницы. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал о цитокиновом шторме, часто приводящем к смерти зараженных вирусами пациентов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.
По словам ученого, причиной смерти зараженных различными инфекциями часто становится патология, вызванная слишком сильной реакцией иммунной системы. Примером такого явления он назвал цитокиновый шторм.
"Молекулы, которые должны регулировать воспалительный и иммунный ответ, действуя в малых дозах и в конкретных участках организма, производятся системно и в больших концентрациях. Это вызывает хаос", — объяснил академик.
По его словам, некоторые называют это осложнением, однако более правильный термин — иммунопатология.
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Пандемия нового коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. ВОЗ сообщает о 2,7 миллиона зараженных, из которых около 187 тысяч умерли и свыше 700 тысяч излечились. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
В России коронавирусом заразились 74 588 человек. Жертвами инфекции в стране стал 681 пациент, 6250 удалось выздороветь. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Власти призвали россиян оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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