СР на встрече с Набиуллиной обсудит выделение допсредств населению

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия" на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 28 апреля планирует обсудить возможность раздачи денег населению и проблему блокировки банками адресной помощи населению и бизнесу, сообщил журналистам глава СР Сергей Миронов, комментируя заявление Набиуллиной по итогам заседания совета директоров регулятора.
Ранее Набиуллина сказала, что раздача денег населению "приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить".
"Странный вывод! Когда деньги отдают банкам и другим финансовым посредникам, никто об инфляции не вспоминает. ... Без раздачи денег населению мы не запустим механизм спроса, а, значит, не восстановим экономику. Вопрос – как именно это сделать? ... Почему тогда регулятор ничего не предпринимает, чтобы преодолеть саботаж банков, которые эту самую адресную помощь (населения и бизнесу - ред.) делают недоступной? Ожидаю, что в ходе выступления перед депутатами Госдумы во вторник, 28 апреля, Эльвира Набиуллина даст ответы на эти и другие вопросы", - сказал Миронов.
Руководитель СР полагает, что слова о поддержке, адресной помощи населению и бизнесу не подкреплены конкретными действиями Центробанка.
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